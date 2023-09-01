Юрист Комагина: закон о регистрации собак должен помочь искать пропавших

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С 1 сентября в Московской области начал действовать закон о регистрации домашних животных. Он в обязательном порядке распространяется на собак. Об этом сообщила юрист и президент фонда помощи "Забытые животные" Анастасия Комагина.

Фото: openverse

"Согласно новому закону, обязательная регистрация касается только собак, а для кошек она остаётся по желанию владельцев. Для регистрации животного необходимо обратиться в государственную ветеринарную клинику", — пояснила специалист в беседе с Телеканалом "360".

Также ветеринары будут обязаны сфотографировать зарегистрированных животных. Однако эффективность этой меры пока трудно оценить. Главной целью закона является помощь хозяевам в поиске потерявшихся домашних питомцев.

По мнению Комагиной, фотографии породистых животных могут оказаться малоэффективными, так как все породистые животные очень похожи между собой. Более подходящим вариантом, по её словам, могла бы быть обязательная идентификация через чипирование или клеймо, чтобы каждое животное имело непременный идентификационный маркер.

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