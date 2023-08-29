Shot: в Подмосковье пенсионерки напали на бездомную собаку и провели обряд

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Две пожилые жительницы Московской области напали на бродячую собаку, провели с ней обряд, а затем перемотали скотчем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, ссылаясь на очевидцев.

Фото: CreativeCommons

В материале сказано, что пенсионерки ходили вокруг пса и произносили заученные фразы. Как подчёркивает Shot, после обряда женщины пытались забрать животное с улицы к себе домой, утверждая, что собаку нужно привить от бешенства. При этом местные жители никогда не видели пса агрессивным.

Telegram-канал также отмечает, что очевидец прогнал пенсионерок от собаки и освободил её. Пса забрал волонтёр, поскольку он опасается новой попытки нападения женщин на бездомное животное. Жители Наро-Фоминска уточнили, что эти пенсионерки уже проводили подобные обряды в городе.

Ранее в Махачкале стая бродячих собак напала на ребёнка, однако мальчик оказался находчивым и зашёл в море. Испугавшиеся воды животные ушли от несовершеннолетнего.