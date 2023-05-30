РОО "Пчеловоды Татарстана" обратились к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой о возмещении им затрат, которые они несут за время обработки полей химикатами.
Как уточняет inkazan.ru, на данный момент нет законодательного регулирования, касающегося возмещения затрат, которые несут пчеловоды во время вынужденного простоя.
Однако по факту аграриям предписано убирать пчёл из зоны обработки полей пестицидами почти на неделю, и не давать "подшефным" насекомым собирать нектар в течение 4-6 дней. При этом период простоя пчеловодам никто не компенсирует.
В итоге пчеловоды решили напомнить о своих правах и попытаться отстоять их самостоятельно.
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