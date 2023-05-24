Специалисты спасли пять совят-парашютиков в Хабаровском крае

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Специалисты-орнитологи спасли птенцов совы, которые выпали из гнезда возле школы в Вяземском районе Хабаровского края.

Фото: Sergei Zaitsev/Russian Look

"На территории школы есть совиное гнездо и по какой-то причине все птенцы, как парашютики, спланировали оттуда прямо в руки ученикам", — рассказала экспертам сотрудник учебного заведения Дарья Котляр.

Школьники выразили готовность самостоятельно вырастить птиц, но орнитологи посоветовали доверить это дело профессионалам.

"При визуальном осмотре на месте оказалось, что это птенчики уссурийской совки. Почему они выпрыгнули из гнезда — загадка", — заявила глава научного отдела ФГБУ "Заповедное Приамурье" Римма Андронова в интервью изданию transsibinfo.com.

Авторы материала отметили: хотя уссурийскую совку не внесли в Красную книгу, она является эндемиком Юго-Восточной Азии, а значит редкой птицей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.