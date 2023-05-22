Глава Хабаровского края рассказал Путину о ситуации с демографией в регионе

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал президенту России Владимиру Путину о реализации в регионе демографической политики. Об этом сообщает Transsibinfo. com.

Фото: ya.ru

В 2022 году было достигнуто увеличение рождаемости третьих и последующих детей на 26%. Это стало возможным благодаря краевой и федеральной поддержке. В частности, речь идет о повышения на 8,5% материнского капитала и пособий на детей.

Кроме того, семьи, в которых рождаются тройняшки, получают 7 млн рублей на покупку жилья. Этой мерой воспользовались три семьи.

В Хабаровском крае, отметил губернатор, проживает 1,3 млн человек, при этом количество многодетных семей составляет 22 200.

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