Путин освободил Сыромолотова от должности заместителя министра иностранных дел РФ

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский лидер Владимир Путин освободил дипломата Олега Сыромолотова от должности замглавы МИД. Об этом сказано в соответствующем указе, обнародованном на интернет-портале правовой информации.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Документ вступил в законную силу 19 мая. Сегодня Сыромолотов празднует своё 70-летие. Это предельный возраст для нахождения на государственной службе, следует из президентского указа 2022 года.

"Освободить Сыромолотова Олега Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму", — подчёркивается в официальном документе.

С 2004 по 2015 годы Сыромолотов руководил Службой контрразведки ФСБ РФ, а затем получил должность замглавы МИД. С 2007 года является генералом армии.

Ранее дипломат заявил, что Киев лишился цифрового суверенитета, ведь "кибервойска" Украины — это инструмент НАТО. По его словам, украинская IT-армия, используя инструменты Североатлантического альянса, регулярно пытается проверить российские ресурсы на прочность.