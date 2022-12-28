Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Хавич: Польша зарится на территорию Украины, но теряет контроль над своей
Юрист: после увольнения можно ещё три месяца получать зарплату
Алкснис: США поверили, что создали абсолютное оружие против России
Минимальная цена на водку в РФ вырастет до 281 рубля за 0,5 литра с января 2023 года
Карьерный консультант об изменениях на рынке труда в связи с СВО: "Нужны кандидаты 50+"
Украинский журналист Яковина рассказал о планах ВСУ захватить Брест
Мирошник: ВСУ "прощупывают" оборону ВС РФ на Кременском направлении и несут крупные потери
Марочко: разведка выявила увеличение числа женщин в рядах армии Украины
Шлепченко заявил о начале подготовки России к новой Великой Отечественной войне

Замглавы МИД Сыромолотов: украинские "кибервойска" — это инструмент НАТО

Мир

Киевский режим лишился цифрового суверенитета, ведь украинские "кибервойска" стали инструментом Североатлантического альянса, следует из заявления замминистра иностранных дел России Олега Сыромолотова.

Замглавы МИД Сыромолотов: украинские "кибервойска" — это инструмент НАТО

По его словам, Москва должна отслеживать все угрозы, которые поступают из информационного пространства Украины.

"В условиях фактической утраты Киевом цифрового суверенитета "кибервойска" Украины — это, по сути, натовский инструмент", — подчеркнул дипломат в беседе с РИА Новости.

Как пояснил Сыромолотов, IT-армия Украины на сегодняшний день обладает "кибермощью" НАТО. В ней нет доморощенных хакеров, уточнил замглавы МИД. Он добавил, что Североатлантический альянс регулярно пытается "проверить РФ на прочность", скрываясь за украинскими хакерскими группировками.

Хакеры НАТО атакуют ресурсы российских государственных органов, финансовых, образовательных, транспортных и других учреждений, заключил Сыромолотов.

Ранее стало известно, что российская группа RaHDit опубликовала данные более 70 солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) и офицеров "кибервойск".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен

В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.

Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
RusVesna.su: ТОС-1А "Солнцепёк" спецназа "О" ВС РФ сжёг танки ВСУ на Краснолиманском направлении
Жемчугов: противовоспалительные препараты позволят избежать осложнений при гриппе
Знак зодиака 28 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Точка кипения в Косово приближается с каждым днём Михаил Плисюк "Грабли" помогут войскам противовоздушной обороны РФ Андрей Николаев
В Сети появились кадры боя военных РФ с десантниками ВСУ под Херсоном
Политик Филиппо: Зеленский выступал перед "фантомным" Конгрессом США
Военнослужащий ВСУ Кривливый заявил о тяжёлой обстановке на позициях армии Украины
Военнослужащий ВСУ Кривливый заявил о тяжёлой обстановке на позициях армии Украины
Последние материалы
Мирошник: ВСУ "прощупывают" оборону ВС РФ на Кременском направлении и несут крупные потери
Марочко: разведка выявила увеличение числа женщин в рядах армии Украины
Питомцы могут заразить хозяев "своими" болезнями: чаще мойте руки после общения с ними
Шлепченко заявил о начале подготовки России к новой Великой Отечественной войне
Политолог Журавлёв: РФ готовится упорядочить границы под флагом борьбы с незаконными мигрантами
Диетолог Мансурова: орехи, ромашковый чай, киви и бананы способствуют крепкому сну
Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России
Вакаров спрогнозировал распил Украины и "вхождение" пяти её регионов в НАТО
РФ намекнула на уступки по поставкам газа "Ямал — Европа". Решение за поляками
Российские хакеры RaHDit опубликовали данные более 70 солдат ВСУ и офицеров "кибервойск"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников