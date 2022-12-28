Замглавы МИД Сыромолотов: украинские "кибервойска" — это инструмент НАТО

Киевский режим лишился цифрового суверенитета, ведь украинские "кибервойска" стали инструментом Североатлантического альянса, следует из заявления замминистра иностранных дел России Олега Сыромолотова.

По его словам, Москва должна отслеживать все угрозы, которые поступают из информационного пространства Украины.

"В условиях фактической утраты Киевом цифрового суверенитета "кибервойска" Украины — это, по сути, натовский инструмент", — подчеркнул дипломат в беседе с РИА Новости.

Как пояснил Сыромолотов, IT-армия Украины на сегодняшний день обладает "кибермощью" НАТО. В ней нет доморощенных хакеров, уточнил замглавы МИД. Он добавил, что Североатлантический альянс регулярно пытается "проверить РФ на прочность", скрываясь за украинскими хакерскими группировками.

Хакеры НАТО атакуют ресурсы российских государственных органов, финансовых, образовательных, транспортных и других учреждений, заключил Сыромолотов.

Ранее стало известно, что российская группа RaHDit опубликовала данные более 70 солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) и офицеров "кибервойск".