Эксперты: если вы хотите вырастить дружелюбного щенка, уделяйте внимание его социализации

Если вы хотите вырастить дружелюбного щенка, очень важно уделить внимание его социализации. Это особенно важно в возрасте от четырех до двенадцати недель — критический этап социализации, когда щенки быстро усваивают новую информацию. Если не социализировать щенка в этот период, у него могут появиться страх и неуверенность, что может привести к агрессивному поведению.

Начинайте медленно и плавно

Цель состоит в том, чтобы медленно и постепенно знакомить щенка или собаку с новыми людьми, местами и звуками, обеспечивая при этом приятные впечатления. Если вы будете знакомить щенка с громкой обстановкой, это может напугать его, поэтому лучше начинать со спокойных, не вызывающих стресса ситуаций.

Поощряйте хорошее поведение

Важно поощрять щенка за любое дружелюбное поведение, которое он демонстрирует, когда вы подвергаете его воздействию новых раздражителей. Это могут быть лакомства, словесная похвала и поглаживание. Чем больше положительных подкреплений вы даете щенку, тем больше вероятность того, что в будущем он будет вести себя дружелюбно.

Не подкрепляйте поведение, вызывающее страх

Если ваш щенок боязливо реагирует на что-то новое, не успокаивайте его. Хотя это может показаться утешением, на самом деле вы хвалите щенка за то, что он испугался, что может привести к усилению его реакции страха. Вместо этого удалите щенка из ситуации и попробуйте повторить попытку в другой день, постепенно переходя к более сложной обстановке.

Перенаправьте негативное поведение

При социализации щенка вы не должны допускать негативного поведения, например, укусов или прыжков. Если щенок проявляет нежелательное поведение, например, лает, кусается или прыгает, немедленно прекратите общение и уберите его из этой ситуации. Позже повторите попытку, на этот раз с более дальнего расстояния, и постепенно повышайте уровень общения.

Вакцинируйте щенка

Убедитесь, что ваш щенок полностью вакцинирован, прежде чем начинать общение с другими собаками или в общественных местах. Последняя серия прививок для щенков обычно начинает действовать в возрасте около четырех месяцев, но конкретные рекомендации уточните у ветеринара. До этого времени держите щенка подальше от других собак и нечистых помещений.

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