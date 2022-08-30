Пользователи соцсетей встревожились после появившихся сообщений о гибели в Хакасии, в Усть-Абаканске тридцати лошадей, которым была сделана прививка от клещевого энцефалита.
Однако, как пишет newkhakasiya.online, информация, встревожившая местных жителей, оказалась фейком. Выяснилось, что пост о падеже лошадей датируется 2019 годом. В ЦУР Хакасии заверили, что сейчас в Республике не было зарегистрировано ни одной вспышки заболеваний домашнего скота, ни их необъяснимой гибели, ни обращений к ветеринарам с чем-то подобным.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.