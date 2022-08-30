Массовая гибель лошадей от прививок в Хакасии оказалась фейком

Пользователи соцсетей встревожились после появившихся сообщений о гибели в Хакасии, в Усть-Абаканске тридцати лошадей, которым была сделана прививка от клещевого энцефалита.

Однако, как пишет newkhakasiya.online, информация, встревожившая местных жителей, оказалась фейком. Выяснилось, что пост о падеже лошадей датируется 2019 годом. В ЦУР Хакасии заверили, что сейчас в Республике не было зарегистрировано ни одной вспышки заболеваний домашнего скота, ни их необъяснимой гибели, ни обращений к ветеринарам с чем-то подобным.