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Массовая гибель лошадей от прививок в Хакасии оказалась фейком

Зоосфера

Пользователи соцсетей встревожились после появившихся сообщений о гибели в Хакасии, в Усть-Абаканске тридцати лошадей, которым была сделана прививка от клещевого энцефалита.

Однако, как пишет newkhakasiya.online, информация, встревожившая местных жителей, оказалась фейком. Выяснилось, что пост о падеже лошадей датируется 2019 годом. В ЦУР Хакасии заверили, что сейчас в Республике не было зарегистрировано ни одной вспышки заболеваний домашнего скота, ни их необъяснимой гибели, ни обращений к ветеринарам с чем-то подобным.

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Автор: Светлана Нерадовская
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