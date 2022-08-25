Жители Хакасии и Красноярского края занимались незаконным оборотом золота

Житель Хакасии и двое жителей Красноярского края незаконно хранили и тайком переслали шесть золотых слитков общей стоимостью более 4 миллионов рублей. За незаконный оборот драгоценных металлов все они получили условные сроки. Об этом сообщает newkhakasiya.online.

Ранее сообщалось, что против жителя Челябинска возбудили сразу семь уголовных дел за перепродажу арендованных автомашин.