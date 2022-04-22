Заводчица: породистая кошка может стоить 1,2 миллиона рублей

Цена за породистого мейнкуна может достигать 15 000 евро. Однако это не отпугивает потенциальных покупателей. Как выбрать хороший кошачий питомник и почему заводчики продают животных не всем желающим, а только тем, кто прошёл своеобразный отбор, рассказала Pravda.Ru владелица питомника мейнкунов, председатель клуба "Фауна ДВ" Наталья Белованская.

Будьте бдительны

— Наталья, на что обращать внимание при выборе питомника, если человек хочет купить кошку?

— Во-первых, хороший питомник никогда не скрывает информацию о себе. Когда ко мне обращается человек, я показываю официальный сайт клуба, страницу питомника в соцсетях, свидетельство о регистрации. Я с радостью расскажу: "Смотрите, какие у меня кубки, кошки, у меня хорошие детки, я отслеживаю их судьбу. У меня самым первым деткам уже по 9 лет".

Мы называем себя мамами или нянями наших мохнатых "детей".

Мы их выращиваем, чтобы они либо остались у нас в питомнике как лучшие представители породы и продолжили замечательную линию мейнкунов, либо пошли в новые дома к новым семьям и несли им:

добро,

радость,

счастье.

У каждого порядочного питомника есть сертификат. Питомник зарегистрирован в каком-то клубе и в какой-то системе. Есть международные системы, есть российские.

Во-вторых, питомник должен показывать своих животных, участвовать в выставках: смотрите, какие у меня классные "дети" растут. Почитайте отзывы людей, которые взяли в этом питомнике "детишек". Некоторые за вторым, третьим "ребёнком" приходят, потому что понимают, что здесь все хорошо, "дети" здоровые.

В-третьих, заводчик и владелец должны найти общий язык. Дело в том, что порядочные питомники дружат со своими выпускниками и их хозяевами, круглосуточно находятся на связи.

Дорогое удовольствие

— Как бороться с недобросовестными заводчиками?

— Не покупать у них животных. Порядочный питомник всегда отдаёт котёнка с родословной. А мошенники говорят: "Ой, документы — это дорого". Ничего подобного. В моём клубе родословная стоит 850 рублей. Смешные деньги.

Цены на мейнкунов бывают разные. У меня есть выведенные из разведения кошки, абсолютно здоровые, ещё молодые, красивые, которые уже закончили свою племенную карьеру.

Они передаются в новые семьи по цене стерилизации — 5 тысяч рублей. А за хорошее животное люди могут выкладывать от 2 до 15 тысяч евро.

— Почему тогда заводчики отдают животных в дар?

— Я в дар животных не отдаю по одной причине: когда человек не вложил в животное абсолютно ничего, он так и будет к нему относиться. Любых своих выпускников я отдаю хотя бы за символические 5 тысяч рублей. Более того, когда я отдаю животных за символическую сумму, кастинг на роль "родителей" гораздо строже, чем кастинг на роль владельца котенка. Потому что мне нужно, чтобы кошки жили не хуже, чем у меня:

корм суперпремиум-класса,

прекрасное обслуживание,

грумминг.

И 99% людей я отказываю. Именно в интересах самой кошки.