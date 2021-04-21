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Эксперт назвала породы кошек со сложным характером

Зоосфера » Кошки

Многие любят кошек. Но чтобы завести дома пушистого любимца и не испортить себе жизнь, следует учитывать особенности некоторых пород домашних кошек.

 

Каждый котёнок уникален, утверждают специалисты. Однако некоторые породы признаются ими довольно "сложными". Они могут быть скрытными, пугливыми, эгоистичными и даже агрессивными. Породы кошек с самым сложным характером перечислила Лиза Сельваджо, сертифицированный специалист в области клинического питания домашних животных.

Сиамская кошка

Очень красивые и умные, они обычно признают одного хозяина. На других членов семьи и незнакомцев могут реагировать агрессивно.

Сфинкс

Два сфинкса
Два сфинкса

Требовательная кошка. Любит быть в центре внимания, и если ей его не хватает, может демонстративно вести себя плохо.

Бомбейская кошка

Очаровательная чёрная кошка, любит внимание и ласку, но довольно пуглива. Испугавшись, например, внезапного шума, может наброситься даже на хозяина.

Бенгальская кошка

Порода происходит от азиатской леопардовой кошки и считается довольно трудной в воспитании. Эти кошки отличаются требовательностью и могут проявлять агрессию.

Шотландская вислоухая

Шотландская вислоухая кошка
Шотландская вислоухая кошка

Считаются эгоистами даже среди кошек. Этот обаятельный питомец с прижатыми ушками готов терпеть рядом только того, кто о нём заботится.

Пикси Боб

Порода славится красотой, игривостью и яркой индивидуальностью. Они используют богатую палитру вокализаций для общения, могут даже рычать. Эти кошки прекрасно ладят со своей человеческой семьёй, но с подозрением относятся к незнакомцам.

Египетский Мау

Быстро привязываются к своей семье, но не любят общаться с незнакомцами. Ревностно относятся к вещам, которые считают своими - игрушкам, коврику, еде.

Американская жесткошёрстная

Очень независимые кошки, часто предпочитают, чтобы их оставили в покое. В присутствии незнакомцев могут вести себя агрессивно.

Корат (ши-сават)

Тайская кошка корат (ши-сават)
Тайская кошка корат (ши-сават)

Одна из древнейших пород кошек родом из Таиланда. Предпочитает спокойную обстановку. Громкие звуки или шумные дети раздражают их, и тогда кошка может проявить агрессию.

Сингапурская

Котята этой породы нуждаются в ранней социализации. Они пугливы и часто прячутся от людей. В незнакомцах видят угрозу и могут повести себя агрессивно, рассказала Лиза Сельваджо порталу PetGuide.

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Автор: Людмила Черткова
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