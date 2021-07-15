Депутаты представили законопроект о защите животных

Владимир Бурматов и Павел Крашенинников представили поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Депутаты планируют штрафовать до 30 тысяч рублей хозяев, которые оставляют своих питомцев. Кроме того, санкции затронут владельцев приютов.

Штрафы за домашних питомцев

За жестокое обращение

граждане могут получить штраф до 15 тысяч рублей,

должностные лица — 30 тысяч,

юридические — 100 тысяч.

Если граждане содержат и используют зверей, которые есть в списке запрещённых к содержанию, санкция составит 15 тысяч. Для должностных лиц сумма до 50 тысяч, юридических — 150 тысяч.

Ещё закон регулирует работу цирков и зоопарков, других мест, где животные участвуют в культурных и зрелищных мероприятиях.

По словам Крашенинникова, цель законопроекта — поспособствовать более гуманному обращению с животными.

Аномальная жара и питомцы

В Москве из-за аномальной жары с работниками приютов провели специальный инструктаж. Замруководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Наталия Кораблина сообщает:

"В Москве усилен контроль за содержанием животных в городских приютах. Специалистами был разработан комплекс рекомендованных мероприятий, позволяющих поддерживать благополучное состояние собак и кошек в жару. Особое внимание уделяется защите животных от перегрева, во всех учреждениях усилен питьевой режим, скорректирован график выгулов".

Раннее врач Михаил Шеляков рассказал, как помочь своим четвероногим друзьям пережить зной.

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