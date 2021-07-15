Владимир Бурматов и Павел Крашенинников представили поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Депутаты планируют штрафовать до 30 тысяч рублей хозяев, которые оставляют своих питомцев. Кроме того, санкции затронут владельцев приютов.
За жестокое обращение
Если граждане содержат и используют зверей, которые есть в списке запрещённых к содержанию, санкция составит 15 тысяч. Для должностных лиц сумма до 50 тысяч, юридических — 150 тысяч.
Ещё закон регулирует работу цирков и зоопарков, других мест, где животные участвуют в культурных и зрелищных мероприятиях.
По словам Крашенинникова, цель законопроекта — поспособствовать более гуманному обращению с животными.
В Москве из-за аномальной жары с работниками приютов провели специальный инструктаж. Замруководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Наталия Кораблина сообщает:
"В Москве усилен контроль за содержанием животных в городских приютах. Специалистами был разработан комплекс рекомендованных мероприятий, позволяющих поддерживать благополучное состояние собак и кошек в жару. Особое внимание уделяется защите животных от перегрева, во всех учреждениях усилен питьевой режим, скорректирован график выгулов".
Раннее врач Михаил Шеляков рассказал, как помочь своим четвероногим друзьям пережить зной.
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