Как помочь питомцу пережить жару? Советы ветеринара

От аномальной жары, установившейся в Москве, страдают не только люди, но и домашние животные.

щенок акита ину

О том, как помочь братьям нашим меньшим пережить африканский зной, рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

Не оставлять животных в машине

Питомцев нельзя оставлять в машине ни на минуту, даже если автомобиль стоит в тени, предупредил специалист.

"Там в жару быстро начинает подниматься температура, там через пять минут дышать нечем. А если уж на солнце, то там буквально три минуты хватит. Это действительно может быть фатальным для питомца", — пояснил ветеринар.

Воздух, вода, прогулки

Питомец может перегреться и дома, поэтому очень важно обеспечить животному приток свежего воздуха и большое количество воды.

Нельзя оставлять питомцев в клетке, у животных должна быть возможность свободно передвигаться по квартире.

В условиях аномальной жары питомца лучше выгуливать как можно раньше, когда менее агрессивное солнце, а вечерняя прогулка должна быть как можно позднее. На прогулку нужно брать с собой воду. В жаркую погоду нельзя надевать собаке намордник: если животное не сможет широко раскрыть рот, то у него может быть тепловой удар, сообщает сайт Москва 24.

Плавание

Кроме того, животным можно плавать, если они нормально относятся к воде.

Собака

"Не переохлаждаться, соблюдать режим купания, по возможности вытирать насухо, укутывать, если сильный ветер. Маленьким собачкам минуты две можно купаться. Точных нормативов по времени нет, но чем меньше у вас животное, тем быстрее оно будет охлаждаться", — пояснил Шеляков.

Если животное перегрелось, ему нельзя купаться, так как из-за разницы температура может случиться остановка сердца.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.