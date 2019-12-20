В Кемерово на балконе одной из многоэтажек заметили длиннохвостую неясыть. Фото неожиданной гости опубликованы в соцсети.
Пользователи удивились, увидев фото совы на балконе жилого дома.
Очевидцы утверждают, совы облюбовали многоэтажки на бульваре Строителей некоторое время назад. Многие жители этого района часто встречают у себя во дворе этих птиц.
По словам одной жительницы, ей даже удалось взять сову в руки. Она хотела унести ее к озеру, но им навстречу попалась собака, сова испугалась и улетела.
"Дальше не знаю ее судьбу", — написала одна из кемеровчанок.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Челябинске спасли сову, занесенную в Красную книгу.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.