Жителей Кемерово удивила сова на балконе жилого дома

В Кемерово на балконе одной из многоэтажек заметили длиннохвостую неясыть. Фото неожиданной гости опубликованы в соцсети.

Пользователи удивились, увидев фото совы на балконе жилого дома.

Очевидцы утверждают, совы облюбовали многоэтажки на бульваре Строителей некоторое время назад. Многие жители этого района часто встречают у себя во дворе этих птиц.

По словам одной жительницы, ей даже удалось взять сову в руки. Она хотела унести ее к озеру, но им навстречу попалась собака, сова испугалась и улетела.

"Дальше не знаю ее судьбу", — написала одна из кемеровчанок.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Челябинске спасли сову, занесенную в Красную книгу.