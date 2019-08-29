Депутат Госдумы Сергей Вострецов считает, что нужно запретить содержать собак бойцовских пород в городских квартирах. По его словам, их надо разрешить заводить только при наличии приусадебного участка, где животное можно выгуливать.
"Крупным собакам - бойцовским и так далее - в городе не место", - сказал парламентарий агентству "Москва".
Он отметил, что в городе нет мест, где такие животные могли бы гулять, не угрожая безопасности людей. Кроме того, хозяева не убирают за своими собаками, что портит городской пейзаж.
"Большая собака и гадит прилично, а у нас мало кто убирает", - добавил Вострецов.
Ранее он предложил расширить список собак опасных пород, добавив в него немецкую овчарку, добермана и ротвейлера.
Напомним, президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев предлагает ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали, не соблюдая правила. Обращение он направил спикеру ГД Вячеславу Володину.
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