В России предложили наказывать хозяев за нападение собак на людей

Президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев предлагает ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали, не соблюдая правила.

Он направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину обращение, в котором говорится, что в настоящее время в законе не предусмотрено наказание за выгул опасных собак без поводка и намордника и за возможные последствия этого.

Аманлиев предлагает варианты наказания. Так, если собака одной их включенных в специальный список пород гуляла без поводка и намордника не на огороженной территории, напала на человека и причинила лёгкий вред его здоровью, хозяина надо оштрафовать на сумму до 200 тыс. рублей с ограничением свободы до полугода. За вред средней тяжести предлагается ввести штраф до 400 тыс. рублей с ограничением свободы до одного года либо обязательные работы до 250 часов.

В случае тяжкого вреда здоровью речь должна идти о лишении свободы на срок до 3 лет, считает президент "Коллективной защиты". Если в результате нападения собаки человек погиб, - до 5 лет.

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