Эксперт сравнил качества главнокомандующих России и США

Директор Института США и Канады Валерий Гарбузов в интервью "Правде.Ру" сравнил качества главнокомандующих России и США и отдал должное американским военным.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп, а также военные двух стран на сто процентов не допустят военного противостояния. "Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на сто процентов из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие", — сказал Лавров в интервью РИА "Новости".

Директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в интервью "Правде.Ру" предположил, что оптимизм Лаврова подпитывает глвный аргумент: "США и Россия — это ядерные державы". "Мы по опыту холодной войны видели, что было очень жесткое противостояние, но оно не переросло в прямое столкновение", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Сегодня и Россия, и США не боятся делать резкие шаги, которые приводят к состоянию конфронтации, росту антиамериканизма в России и русофобии в США. Это, конечно, ненормальная ситуация. Слава Богу, что Лавров это сказал, это снижает накал ситуации, в которой просто случайность, ошибка, неадекватные действия военных могут привести к прямому столкновению", — сказал Валерий Гарбузов в интервью "Правде.Ру".

По его мнению, однако именно военные демонстрируют большую, чем политики, адекватность — как российские, так и американские. "При этом американцам сложнее, потому что наш главнокомандующий — человек сдержанный, а вот Трамп — очень несдержанный человек. Он сегодня говорит одно, завтра — другое, а послезавтра — третье. Будем надеяться, что наступит критическая масса и та и другая сторона пойдут навстречу друг другу. Встретятся, не спеша посидят часок-другой, третий, четвертый, да не один день, и проговорят все проблемы", — сделал вывод директор института США и Канады в интервью для "Правды.Ру".

Добавим, что оптимизм Лаврова, вероятно, связан еще и с тем, что США в последних ударах по Сирии не перешли "красные линии", указанные Россией. В этом же интервью Лавров сказал, что Россия предупредила США и союзников, атака по каким районам арабской республики станет переходом через "красную линию" — нанесение ущерба российским военнослужащим. "Они были поставлены в известность о том, где у нас "красные линии", в том числе "красные линии" "на земле", географически. И во всяком случае результаты показывают, что они эти "красные линии" не перешли", — подчеркнул глава МИД.

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