Директор Института США и Канады Валерий Гарбузов в интервью "Правде.Ру" сравнил качества главнокомандующих России и США и отдал должное американским военным.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп, а также военные двух стран на сто процентов не допустят военного противостояния. "Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на сто процентов из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие", — сказал Лавров в интервью РИА "Новости".
Директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в интервью "Правде.Ру" предположил, что оптимизм Лаврова подпитывает глвный аргумент: "США и Россия — это ядерные державы". "Мы по опыту холодной войны видели, что было очень жесткое противостояние, но оно не переросло в прямое столкновение", — сказал эксперт "Правде.Ру".
"Сегодня и Россия, и США не боятся делать резкие шаги, которые приводят к состоянию конфронтации, росту антиамериканизма в России и русофобии в США. Это, конечно, ненормальная ситуация. Слава Богу, что Лавров это сказал, это снижает накал ситуации, в которой просто случайность, ошибка, неадекватные действия военных могут привести к прямому столкновению", — сказал Валерий Гарбузов в интервью "Правде.Ру".
По его мнению, однако именно военные демонстрируют большую, чем политики, адекватность — как российские, так и американские. "При этом американцам сложнее, потому что наш главнокомандующий — человек сдержанный, а вот Трамп — очень несдержанный человек. Он сегодня говорит одно, завтра — другое, а послезавтра — третье. Будем надеяться, что наступит критическая масса и та и другая сторона пойдут навстречу друг другу. Встретятся, не спеша посидят часок-другой, третий, четвертый, да не один день, и проговорят все проблемы", — сделал вывод директор института США и Канады в интервью для "Правды.Ру".
Добавим, что оптимизм Лаврова, вероятно, связан еще и с тем, что США в последних ударах по Сирии не перешли "красные линии", указанные Россией. В этом же интервью Лавров сказал, что Россия предупредила США и союзников, атака по каким районам арабской республики станет переходом через "красную линию" — нанесение ущерба российским военнослужащим. "Они были поставлены в известность о том, где у нас "красные линии", в том числе "красные линии" "на земле", географически. И во всяком случае результаты показывают, что они эти "красные линии" не перешли", — подчеркнул глава МИД.
Читайте по теме:
США напуганы отсутствием ответа России на удары по Сирии
Зачем Зачем главком НАТО срочно встретится с главой Генштаба РФ
Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.
Это свершится совсем скоро, буквально на днях. "Аллея правителей" пополнится бюстом первого президента России Бориса Ельцина. Избежать этого уже невозможно...
На Украине решили, что пришло время обратиться к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви.
Сегодня Национальное собрание Кубы выберет преемника Рауля Кастро на посту главы государства. Кому революционное поколение передает эстафету?