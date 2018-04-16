Доказательства химатаки от CNN: "Рюкзак пахнет оружием Асада"

Доказательства Западом химической атаки в Сирии с каждым днем носят все более замысловатый характер.

Фото: кадр из репортажа CNN

К примеру, журналистка CNN Арва Деймон в прямом эфире телеканала понюхала рюкзак 7-летней сирийской девочки. По ее словам, вещь "до сих пор сохранила запах химической атаки Асада на женщин и детей".

В общем, уровень CNN примерно одинаков все последние годы. Ранее журналистку CNN Бекки Андерсон поймали на том, что она снимает фейковый протест мусульман против терактов в Лондоне.

"Всем ясно, что теракты в Лондоне показали только одно: необходимо срочно заняться ребрендингом мусульманского коммьюнити Лондона. Иначе, британцы могут подумать, что главной ценностью мигрантов-мусульман является не женский политический активизм, а шахада",- ехидничают в телеграм-канале "Минправды".

"Слава Богу, что есть CNN. Кто еще сможет договориться с лондонской полицией предоставить место для съемок акции "женского батальона" в поддержку полиции, против террактов и вообще за все хорошее. Бросается в глаза, что у Бекки Андерсон явно большой опыт постановки подобных съемок - с мусульманскими коллективами она управляется быстро и умело, наверное, сыграл сирийский опыт постановки зариновых трагедий или сотрудничество с журналистами "Аль-Джазиры",- саркастически добавляют авторы.

"А вообще, CNN молодцы. Акция наверняка повлияет на местных мусульман, ведь не муфтиям же разъяснять молодому поколению неприемлимость терроризма. Несколько женщин с плакатами цветов радуги наверняка найдут больший отклик среди мусульманской молодежи",- заключают они.

Напомним, что Дональд Трамп, президент США, государства не последнего, мягко говоря, в структуре НАТО, назвал главным источником фэйков офисы CNN и NYT.

Так что, "информационные бомбардировки" в данном случае адресованы несколько не в ту сторону. Из всего этого следует, что информационная война против России продолжится, и будет идти в обозримом будущем. Не потому даже, что у России такая мощная "пропаганда". А потому, что НАТОвские чиновники нащупали очередную "золотую жилу".

Теперь можно все просчеты и неудачи сваливать на "хитрых русских, мастеров гибридной войны" и требовать больше денег на развитие своих "гибридных технологий".

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