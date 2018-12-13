Журналист Том Роган в статье, опубликованной на сайте издания Washington Examiner, объявил, что благодаря США мир стал намного лучше. А вот в том случае, если России и Китаю удастся изменить текущий миропорядок, то человечеству будет грозить катастрофа.
Роган отметил, что благодаря Соединенным Штатам мир живет без масштабных войн и извлекает пользу из достижений технического прогресса. Американцы придерживаются принципов безопасности и стабильности в различных регионах мира. В частности, стараются облегчить страдания жителей Йемена (который уже три года бомбит коалиция во главе с союзной США Саудовской Аравией — прим.).
НАТО, по мнению Рогана, являет собой пример "лучшего альянса", поскольку создает баланс между продвижением человеческих и национальных интересов.
А вот Россия и Китай поступают ровно противоположным образом. Например, поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро. И вообще, американский и российско-китайские реализм отличаются коренным образом, о чем свидетельствуют действия Китая по захвату территорий в Тихом океане, "китайские концентрационные лагеря", действия России в Сирии, "авантюрные убийства" по всему миру.
В общем, делает вывод Роган, если Россия и Китай придут на смену США, то это станет катастрофой для человечества.
Этот журналист в мае нынешнего года стал известен в нашей стране после того, как на страницах все того же Washington Examiner призвал Украину нанести удары по элементам Крымского моста и таким образом вывести объект из строя. После этого в России против Рогана возбудили уголовное дело.
Спустя несколько дней журналист пояснил, что он имел в виду следующее: удар возможен, но нужно избегать человеческих жертв. В остальном, подчеркнул Роган, он свою точку зрения не изменит.
Кроме того, он сообщил, что пообщался с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным. Который рассказал ему, что украинский народ одобряет статью Рогана.
Правда, Климкин позднее опроверг факт общения с Роганом и заявил о "российской провокации".
Президент России Владимир Путин открыл движение по Крымскому мосту 15 мая.
На фото: Том Роган
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