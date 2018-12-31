Расширение российских санкций обойдется Украине в миллиард долларов - эксперт

Украинский политолог Михаил Погребинский 31 декабря сообщил в социальной сети, что Украину ждет миллиардный убыток из-за новых ограничительных мер России. По его мнению, российские санкции ощутят на себе и обычные украинцы, ведь уже в ближайшее время тысячи жителей Украины могут потерять работу.

Политолог отмечает, что по итогам 2017 года, объем экспорта украинских товаров в Россию уменьшился на 5 млрд долларов. 2018 год ознаменовался стремительным уменьшением объема экспорта - на 7,1% по сравнению с годом ранее. Погребинский считает, что в 2019 году этот тренд сохранится, и Украина потеряет один миллиард долларов, что грозит ей серьезными экономическими последствиями. Эксперт подчеркивает, что в непростое для украинской экономике время, это может привести к самым разным последствиям.

Многие группы украинских товаров, которые были запрещены для сбыта в России уже лишаются рынков сбыта, что приведет к банкротству, финансовым потерям, сокращению рабочих мест и увеличению уровня безработицы.

Напомним,"Правда.Ру" уже сообщала о подписании Дмитрием Медведевым ряда документов, направленных на введение новых ограничительных мер в отношении Украины.

Фото: facebook.com/Державна прикордонна служба України

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