На Украине нашли свои земли на российском Дальнем Востоке

В начале 20 века территория Украины была почти в два раза больше, нежели сейчас. Об этом заявил глава националистической украинской партии "Свобода" Олег Тягнибок.

Фото: Википедия

По-видимому, украинские националисты будут долго помнить "отнятый" у них полуостров Крым. Так, Тягнибок, лидер политической партии "Свобода", заявил, что в территорию Украины некогда входила и Закитайщина, или, как ее по-другому называют, Зеленый клин — территории Дальнего Востока. Тогда же Украине, по мнению Тягнибока, принадлежали и Стародубщина (ныне — Брянская область), и польская Холмщина. Не забыл Тягнибок и упомянуть Лемковщину, пролегающую на территориях современных Словакии и Польши.

Тягнибок заявил, что у украинского народа были украдены не только его территории. Так, заявил политик, Российская Федерация присвоила себя украинское культурное наследие, например, песни Сечевых стрельцов и "множество других" украинских произведений.

На этом обвинения Тягнибока не закончились. Он заявил также, что "московиты" вообще не имеют ничего своего. Все у русских якобы украденное, ворованное да присвоенное. Тягнибок подчеркнул, что те песни, которыми русские гордятся, на самом деле являются украинскими.

Напомним, что ранее Тягнибок обвинил Польшу в планировании нападения на территорию Украины и захвата ее территории. А другой знаменитый украинский националист, Дмитрий Ярош, призывал к Захвату Воронежа и Кубани.

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