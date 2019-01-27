Великобритания нашла способ разрешить военный конфликт на Донбассе

Правительство Великобритании поделилось мнением, что вооруженный конфликт на Донбассе можно разрешить быстрее, если к власти на Украине придет президент, более лояльный к Российской Федерации.

Лондон считает, что Киев вряд ли вернет себе когда-нибудь Крымский полуостров. Насчет Донбасса, что примечательно, правительство Соединенного Королевства не так уверено. Однако, Великобритания подчеркивает, что процесс переговоров по Донбассу может изрядно затянуться.

Но процесс разрешения военного конфликта на юго-востоке Украины, уверены в Британии, пойдет быстрее, если в президентское кресло сядет человек, настроенный по отношению к Российской Федерации более лояльно и дружелюбно. Это, уверены в Лондоне, будет способствовать более конструктивным переговорам Москвы и Киева.

Но отказывать от прозападного курса, указали в Британии, современной Украине все равно было бы нежелательно.

Напомним, что президентские выборы на Украине пройдут в марте этого года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что русский писатель Захар Прилепин, несколько лет кряду воюющий на Донбассе на стороне ополченцев, больше не намерен ехать на войну. Прилепин считает, что сегодняшний Донбасс похож на обыкновенный российский город. И воевать за него теперь писателю не хочется.

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