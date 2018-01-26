Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Mr.Incognito Petro Ukraine призвал к новой коалиции против России

Мир » Бывший СССР » Украина

Посещение экономического форума в Давосе сподвигло президента Украины Петра Порошенко к новым идеям. Хотя насчет новизны вопрос спорный.

Mr.Incognito Petro Ukraine призвал Европу к новой коалиции против России. 382297.jpeg
Петр Порошенко. Фото: Rex

Вместе президентами Литвы и Польши Далей Грибаускайте и Анджеем Дудой Порошенко принял участие в интерактивной сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?", где и выступил с идеей создания новой антироссийской коалиции в Европе.

"Сегодня мы находимся в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против нас всех. Поэтому, учитывая такое положение вещей, мы должны думать о новых коалициях, новых программах или новых подходах. И мое предложение простое и понятное: у нас должна быть общая коалиция, общий ответ и общая программа, чтобы противостоять агрессии", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Выступая в ходе сессии, Порошенко призвал ее участников "помнить об атаках на Украину со стороны России с помощью пропагандистских кампаний, фейковых новостей". "Я лично считаю, что фейковые новости и популизм — сейчас одна из наибольших опасностей не только для Украины, но и для Европы", — заявил украинский президент.

По словам Порошенко, в 2021 году Украина "получит перспективу членства в Европейском союзе" — особую надежду на поддержку в этом вопросе он возлагает на Польшу и Литву.

Напомним, после новогодних праздников Петр Порошенко подвергся резкой критике за отдых на Мальдивах, где он побывал под именем Mr. Incognito Petro Ukraine (в целях безопасности, разумеется).

На этой неделе на сайте Deutsche Welle была опубликована статья о заводе по производству крахмала в городе Эльстерауэ на востоке Германии, которым через офшоры якобы владеет Порошенко. Особый упрек немецких партнеров президент Украины заслужил потому, что про факт владения крахмальным заводиком предпочитал не распространяться.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в США и Европе нарастает раздражение из-за нежелания и неспособности украинских властей справиться с коррупцией. В связи с чем Петру Порошенко даже начали выдвигать условия относительно его дальнейшего пребывания у власти. Причем речь идет о текущем сроке, даже не о следующих президентских выборах, которые должны пройти на Украине в 2019 году.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Актуальная аналитика
Мир
Трамп предпочел Украине Руанду
Мнение эксперта
"Вам не нужен биткоин" - заявил ЦБ Швейцарии
Мнение эксперта
TD Ameritrade о молодых инвесторах
Читательский топ
Это - война? Турецкая армия убила офицеров США
Россия готовится к выходу из Совета Европы
Что теперь будет: ПАСЕ рассказала о геноциде на Украине
"Что это такое?": американский генерал удивился украинским танкам
СМИ сообщили о тупике в переговорах России и Индии по С-400
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Это - война? Турецкая армия убила офицеров США

По данным источников в Сирии, два военных советника из Соединенных Штатов погибли в Африне.

Это - война? Турецкая армия убила офицеров США
Россия готовится к выходу из Совета Европы
Мир
Россия готовится к выходу из Совета Европы
Мир
Что теперь будет: ПАСЕ рассказала о геноциде на Украине
Мир
"Что это такое?": американский генерал удивился украинским танкам
Мир
Россия готовится к выходу из Совета Европы

В Совете Федерации не исключают, что европейские чиновники могут поставить вопрос об исключении РФ за неуплату взносов.

Россия готовится к выходу из Совета Европы
Дан ответ: почему Путин не пойдет на дебаты-2018
Мир
Дан ответ: почему Путин не пойдет на дебаты-2018
Мир
Что теперь будет: ПАСЕ рассказала о геноциде на Украине
Мир
Это - война? Турецкая армия убила офицеров США
Современная
Железная Золушка: Людмила Сенчина скрывала болезнь до последнего

Сегодня утром в одной из больниц Санкт-Петербурга после тяжелой болезни, длившейся полтора года, скончалась народная артистка России Людмила Сенчина. Полтора месяца назад певица отметила 67-летие. О ее плохом самочувствии не знали даже самые преданные поклонники: артистка до последнего выступала и вела концерты.

Железная Золушка: Людмила Сенчина скрывала болезнь до последнего
В Иране предложили союз с Россией для противодействия США
Мир
В Иране предложили союз с Россией для противодействия США
Мир
Это - война? Турецкая армия убила офицеров США
Экспертное мнение
Это будет неприятно смотреть: Ирина Роднина об Олимпиаде
Александр Артамонов Операция "Камикадзе": зачем Украине дорогое оружие самоубийц Александр Артамонов Любовь Степушова Нечаянно нагрянет: Аргентина полюбила Россию Любовь Степушова Айдын Мехтиев "Танчики" Эрдогана: турки начали игру без спроса Айдын Мехтиев
Комментарии
Это - война? Турецкая армия убила офицеров США
США ввели новые санкции против России
"Чтобы не достался Украине": иноСМИ рассказали о минировании Крыма детьми
Названы страны, где к 2050 году почти не останется людей
В Польше раскрыли истинную причину претензий к газу из России
Никита Белых выступил в суде с последним словом
Биатлонист Отченаш разозлился на МОК из-за Шипулина
Сорос: вкладываться в криптовалюты нецелесообразно
Ученые спрогнозировали длительность жизни и болезни пожилых
Челябинская полиция предлагает ввести в школах ответственных за безопасность
Закат эпохи: в НИИ ВМФ рассказали, почему исчезнут авианосцы
Названа самая горячая точка в теле человека
Сбежавшая из дома черепаха проползла 300 метров за полгода
"Чтобы не достался Украине": иноСМИ рассказали о минировании Крыма детьми
"В российском Крыму есть то, чего никогда не было в украинском"
Главный экзорцист Ирландии рассказал о нашествии демонов
Полицейский сбил мчавшуюся по Москве на собаках пенсионерку
Глава МВФ Кристин Лагард: майнинг - "зло для энергетики"
Mr.Incognito Petro Ukraine призвал к новой коалиции против России
Опубликовано фото, которое могло "убить" карьеру Обамы
США ввели новые санкции против России
Интересное в фото Все >
Не Санта-Клаус, но с оленем 6 Фото Не Санта-Клаус, но с оленем
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
В мире животных. Забавно! 9 Фото В мире животных. Забавно!
Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома 9 Фото Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома
Забавные фотосюжеты. Без комментариев 9 Фото Забавные фотосюжеты. Без комментариев
Мужское Все >
Пушка 2А82-1М не имеет аналогов в мире
Пушка 2А82-1М не имеет аналогов в мире
Для ВДВ создан убойный внедорожник
Для ВДВ создан убойный внедорожник
Как согреться в палатке. Пятнадцать советов
Как вывести из организма все ненужное и ядовитое
Здрава: стельки из бересты лечат!
Снаряжение для походов
Оборудование укрытий от непогоды
Русская баня как забытое средство борьбы с болезнями...
8 типов интеллекта, чтобы выбрать будущее своего ребёнка
8 типов интеллекта, чтобы выбрать будущее своего ребёнка
Десять упражнений для глаз
Десять упражнений для глаз
13 психологических хитростей, которые облегчают жизнь
13 психологических хитростей, которые облегчают жизнь
5 лучших книг по ведению деловых переговоров
5 лучших книг по ведению деловых переговоров
10 принципов дзен, которые заставят тебя меняться
10 принципов дзен, которые заставят тебя меняться
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Десять способов ввести тренировку в привычку
Десять способов ввести тренировку в привычку
Шесть типов ожирения
Шесть типов ожирения
Как подобрать упражнения по типу фигуры?
Как подобрать упражнения по типу фигуры?
3 упражнения для стройных коленей
3 упражнения для стройных коленей
Рецепты домашнего мороженого: семифредо
Рецепты домашнего мороженого: семифредо
Оружие Все >
"Отступать некуда, позади - Москва..." 10 Фото "Отступать некуда, позади - Москва..."
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
Эсминцы для Тихого океана 5 Фото Эсминцы для Тихого океана
Китайские "охотники за головами" 6 Фото Китайские "охотники за головами"
История и современность Все >
Советское наследие
"Я скачу иначе": чем Высоцкий раздражал советских бюрократов

Кто может рассказать правду об ушедшем поэте? Вадим Туманов — последний из могикан поредевшего ближнего круга Владимира Высоцкого и сам по себе человек-легенда

"Я скачу иначе": чем Высоцкий раздражал советских бюрократов
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Как использовать "шестое чувство"?
Как использовать "шестое чувство"?
Сатана "править бал" в храмах Запада
Сатана "править бал" в храмах Запада
Пленница императрицы: кем на самом деле была княжна Тараканова
Пленница императрицы: кем на самом деле была княжна Тараканова
Ответа нет: в США признали уязвимость перед "советским реликтом"
Ответа нет: в США признали уязвимость перед "советским реликтом"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался