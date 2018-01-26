Mr.Incognito Petro Ukraine призвал к новой коалиции против России

Посещение экономического форума в Давосе сподвигло президента Украины Петра Порошенко к новым идеям. Хотя насчет новизны вопрос спорный.

Петр Порошенко. Фото: Rex

Вместе президентами Литвы и Польши Далей Грибаускайте и Анджеем Дудой Порошенко принял участие в интерактивной сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?", где и выступил с идеей создания новой антироссийской коалиции в Европе.

"Сегодня мы находимся в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против нас всех. Поэтому, учитывая такое положение вещей, мы должны думать о новых коалициях, новых программах или новых подходах. И мое предложение простое и понятное: у нас должна быть общая коалиция, общий ответ и общая программа, чтобы противостоять агрессии", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Выступая в ходе сессии, Порошенко призвал ее участников "помнить об атаках на Украину со стороны России с помощью пропагандистских кампаний, фейковых новостей". "Я лично считаю, что фейковые новости и популизм — сейчас одна из наибольших опасностей не только для Украины, но и для Европы", — заявил украинский президент.

По словам Порошенко, в 2021 году Украина "получит перспективу членства в Европейском союзе" — особую надежду на поддержку в этом вопросе он возлагает на Польшу и Литву.

Напомним, после новогодних праздников Петр Порошенко подвергся резкой критике за отдых на Мальдивах, где он побывал под именем Mr. Incognito Petro Ukraine (в целях безопасности, разумеется).

На этой неделе на сайте Deutsche Welle была опубликована статья о заводе по производству крахмала в городе Эльстерауэ на востоке Германии, которым через офшоры якобы владеет Порошенко. Особый упрек немецких партнеров президент Украины заслужил потому, что про факт владения крахмальным заводиком предпочитал не распространяться.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в США и Европе нарастает раздражение из-за нежелания и неспособности украинских властей справиться с коррупцией. В связи с чем Петру Порошенко даже начали выдвигать условия относительно его дальнейшего пребывания у власти. Причем речь идет о текущем сроке, даже не о следующих президентских выборах, которые должны пройти на Украине в 2019 году.