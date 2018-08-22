В Киеве приготовились к восстанию регионов после выборов

Заместитель министра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Киев опасается народных волнений и протестных настроений в целом ряде районов Незалежной после выборов президента.

Георгий Тука сказал, что может спрогнозировать самый худший вариант развития событий. Он, по его мнению, выглядит следующим образом: на следующий день после выборов один-два-три украинских города вдруг заявят о том, что не считают победившего в выборах своим президентом. Потом, по мнению Георгия Туки, могут начаться "очень негативные действия", которыми могут воспользоваться украинские "друзья за поребриком".

Георгий Тука резюмировал, что Службе безопасности Украины нужно потрудиться ради того, чтобы озвученный им сценарий не был воплощен в жизнь.

Отметим, что президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Время, пожалуй, у украинских силовиков еще есть.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что граждане Украины все меньше и меньше доверяют действующему президенту страны Петру Порошенко. Издание "Atlantic Council" поделилось мнением, что лишь коренные и радикальные изменения в политической системе Украины могут поднять жизнеспособность, авторитет, независимость и экономику страны, ныне находящейся в весьма плачевном состоянии.

Фото: Fotodom.ru

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