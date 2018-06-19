Украинских пограничников избили в Мариуполе за русское меню

Инцидент произошел в Донецкой области, на востоке Украины, в городе Мариуполе. В одном из местных заведений общепита пришедшие пообедать украинские пограничники возмутились, когда им подали меню на русском языке, и потребовали подать им меню на украинском. Недовольство переросло в перепалку. Затем между пограничниками и охранниками заведения развязался конфликт, мгновенно перешедший в потасовку.
По словам помощника председателя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна его подчиненные "ни в чем не виноваты". Слободян придерживается мнения, что пограничники вели себя корректно, адекватно, и точно не провоцировали против себя применения силы.
В драке пострадали двое украинских пограничников — мужчина и женщина. Оба они получили достаточно тяжелые увечья. У женщины зафиксировано сотрясение мозга и многочисленные ушибы, мужчина же остался со сломанной челюстью и множеством ушибов и ссадин.
На данный момент решается вопрос о госпитализации украинских пострадавших пограничников в Центральный клинический госпиталь в Киев. Отметим, что личности охранников кафе пока не установлены. Этим занимаются сотрудники местных правоохранительных органов.
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