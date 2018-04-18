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Источник Правда.Ру

Не нужен: на Украине предложили отменить желтый сигнал светофора

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские власти намерены отменить использование желтого сигнала светофора. 

Не нужен: на Украине предложили отменить желтый сигнал светофора. 386051.jpeg

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства поручил проработать этот вопрос. Как пояснил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, анализ последних резонансных ДТП показал, что они связаны с проездом на желтый сигнал.

"Многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый, и самая жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал", - добавил Лавренюк.

Напомним, резонансная авария в Кривом Роге с участием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля Mazda произошла 17 апреля. В результате ДТП, по данным полиции, девять человек погибли и 21 пострадал.

Сообщается, что водитель легковушки проезжал перекресток на желтый сигнал светофора. Возбуждено уголовное дело, задержан водитель легкового автомобиля. 

"Правда.Ру" ранее сообщила, что в Москве пользователи "фейсбука" сообщили об установке видеокамер в светофорах. Пиксельные камеры уже были установлены ночью в центре Москвы, а также в САО, ВАО, ЗАО, ЮАО, ЗЕЛАО.

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