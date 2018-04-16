Ввод флота России в Азовское море напугал Украину

Украинские военные обеспокоены активизацией российских боевых кораблей в Азовском море.

В штабе АТО не исключают, что это напрямую связано с задержанием украинскими пограничниками 25 марта керченского рыболовецкого судна "Норд".

"Разведка штаба Антитеррористической операции отмечает активизацию деятельности кораблей Береговой охраны Пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря. В этом же районе отмечается проведение ряда мероприятий по усилению группировки РФ кораблями и вспомогательными судами", - говорится в сообщении.

Cообщается, что корабли ВМФ России подобным образом будут действовать и в Черном море.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что 26 марта корабль украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно под флагом России. Сообщалось, что на его борту находился экипаж из 10 человек.

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