На Украине открыли детский "гитлерюгенд" для уничтожения России

Депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош объявил об открытии детской школы диверсантов. Учебное заведение будет заниматься подготовкой юных бойцов для уничтожения России. Об этом сообщает телеграм-канал "Sil0viki".
Ярош, известный как бывший главарь "Правого сектора"* и нынешний предводитель группировки "Украинская добровольческая армия" заявил, что молодое поколение нужно готовить к военному конфликту уже сейчас.
"Самые тяжелые испытания для нашей Нации и Государства еще впереди. Поэтому мы, украинские добровольцы, вместе с выполнением боевых задач на линии фронта, готовим молодое поколение к защите Украины и уничтожению нашего вековечного врага, империи-агрессора России", - цитирует Яроша "Политнавигатор".
Как сообщает телеграм-канал "Sil0viki", детей в школе диверсантов будут обучать с 10 лет.
Ранее "Правда.Ру" писала, как сказал директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, "риски военной эскалации конфликта существенно возрастут с августа 2018 года, когда в России закончится Чемпионат мира по футболу, а на Украине стартует избирательная кампания президентских выборов марта 2019 года".
По мнению политолога, в данный момент западные страны, особенно Европейский союз, "не поддерживают военную инициативу со стороны Украины", поскольку опасаются "повторения грузинского сценария с Абхазией и Осетией" и тяжелых последствий для самой Европы.
* Организация запрещена в России
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