Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?

Число умерших в Грузии, у которых подтвердился вирус гриппа H1N1 достигло 20 человек. Об этом рассказал директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Пик заболевания в Грузии пришелся еще на конец декабря прошлого года. Сейчас, по мнению экспертов, наблюдается тенденция к спада эпидемии данного вируса гриппа.

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова ранее делала заявление о возможной эпидемии гриппа и в России. Интенсивность эпидемии может быть средней, по словам министра. Также отмечается, что заболевание распространяется по территории Центрального, Приволжского и Северо-Западного округов. Эпидемиологический порог превышен в 23 субъектах Российской Федерации, а самый высокий уровень был зафиксирован в Бурятии и республике Саха.

Напоминаем, что по данным проведенного в 2018 году брифинга Минобороны РФ, посольство США в Тбилиси перевозит замороженную кровь человека и патогены в качестве дипломатического груза для секретной военной программы США. Документы, в которых обвиняли американских дипломатов в транспортировке и экспериментировании с патогенами, находящимися под дипломатическим прикрытием, были опубликованы грузинскими инсайдерами. Согласно документам, ученые из Пентагона были направлены в Республику Грузия и получили дипломатический иммунитет для исследования смертельных заболеваний и кусающих насекомых в Центре Лугар — биолаборатории Пентагона в столице Грузии Тбилиси.

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