Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Лейла Мамедова

Грипп - живуч, опасен, смертелен... Что делать?

Здоровье » Здравоохранение

Создается впечатление, что грипп становится всесезонным и свирепеет с каждым годом. Как сказал Pravda.Ru старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров, вирус гриппа действительно постоянно мутирует. Грипп всегда был очень опасным заболеванием, самым опасным из респираторных вирусных инфекций. Он вызывает наибольшее количество осложнений.

Секреты "живучего" гриппа

— Игорь Юрьевич, расскажите о вашем институте. В каких направлениях вы работаете?

— История института довольно большая, ему более 45-ти лет. Его создал академик Смородинцев — автор первой отечественной живой вакцины против гриппа. Она применяется с середины 50-х.

Главная задача института — эпидемиологический надзор и изучение эволюционной изменчивости вирусов гриппа, то есть — почему он постоянно мутирует и как с ним бороться? Естественно, не только вирусами гриппа занимается институт. Он занимается всеми респираторными вирусными инфекциями, их профилактикой и лечением.

В настоящее время ведутся работы по исследованию, в том числе, вирусных гепатитов и других вирусных заболеваний. Институт занимается как фундаментальными исследованиями в области вирусологии, так и прикладными.

Проводится разработка, изучение, исследование новых препаратов, которые:

  • только разрабатываются
  • уже присутствуют
  • активно используются для лечения и профилактики

Проводится полный набор всевозможных исследований вакцин.

Особенности вируса гриппа

— Насколько грипп сложен и многогранен? В чем его особенности?

— Грипп входит в группу респираторных вирусных инфекций. Его выделяют отдельно, потому что из этих всех более чем 200 инфекций, грипп:

  • наиболее тяжело переносится человеком
  • вызывает наибольшее количество осложнений, в том числе летальных исходов.

Грипп отличается симптоматически:

  • острое начало
  • резкий подъем температуры
  • мышечные боли
  • отсутствие насморка
  • светобоязнь
  • головная боль

Бывают сочетания инфекций, когда присоединяются другие возбудители. Тогда могут появляться и другие симптомы, но вакцина разработана непосредственно против гриппа, потому что это реально тяжелое заболевание, которое вызывало и по-прежнему может вызвать большое количество смертей.

Именно поэтому это единственная инфекция из респираторных, к которой разработана вакцина. Работа продолжает вестись и против других инфекций, но широкое обоснованное распространение получила только вакцинация против гриппа.

- Грипп передается только воздушно-капельным путем?

- Сейчас уже доказано, что

он может передаваться и контактно-бытовым, то есть капельки, мокроты при чихании, кашле оседают на поверхности, а потом вместе с пылью попадают опять же в воздушный тракт человека и могут вызвать заражение.

Поэтому когда в семье или где-то появляются больные люди, рекомендуется:

  • чаще проводить влажную уборку
  • проветривание помещений
Грипп - живуч, опасен, смертелен... Что делать?. грипп
Грипп — тяжелое заболевание, которое может вызывать смерть

В офисах надо внимательно следить за кондиционерами. В медицинских учреждениях стоят ультрафиолетовые системы обеззараживания воздуха. Это все делается для профилактики. Также для физической защиты используются маски.

Использование защитных масок при гриппе

— Маску можно носить только короткое время?

— Маски бывают разные. Есть самые простые, в которых все ходят. Они служат не больше двух часов, их нужно менять по мере:

  • загрязнения
  • увлажнения

Есть маски в виде респираторов, которые можно использовать более длительное время. Некоторые маски можно повторно использовать после обработки.

Естественно, маску нужно носить здоровому человеку, потому что больной человек должен выздоравливать дома или в стационаре.

Стационар обычно врач рекомендует, когда видит, что в семье очень много людей, поэтому нужно ограничить их от контактов с больным. Иначе здоровые могут заразиться, и у больного будет более сложное течение болезни. Просто так никто не предложит вам лечь в больницу.

Естественно, нельзя ходить на работу, учебу, потому что даже выпив симптоматические лекарства, которые рекомендуются в рекламе, человек продолжает выделять вирус, заражает своих коллег.

— Некоторые работодатели не приветствуют, когда люди болеют.

— Грамотные работодатели, которые хотят получить прибыль, еще до зимней эпидемии гриппа проводят вакцинацию своих сотрудников. Так, например:

  • коммунальные службы
  • крупные сети магазинов
  • социальные организации

сотрудники которых часто контактируют с сторонними людьми, прививают их за свои средства. Это экономически обосновано.

Естественно, нельзя допускать до работы заболевших, потому что один заболевший может заразить до семи человек, обычно так это и происходит. Соответственно, можно получить в период эпидемии отсутствие работников на рабочем месте.

Грипп - живуч, опасен, смертелен... Что делать?. симптомы гриппа
В России эпидемия гриппа носит сезонный характер

Кроме того, больной человек не может полноценно трудиться. Он может получить:

  • осложнения, особенно если у него есть хронические заболевания
  • может заболеть в более тяжелой форме, тогда он будет исключен из рабочего процесса на более длительный срок
  • возможны и летальные исходы

Эпидемия гриппа в России

— Можно ли спрогнозировать вспышку эпидемии и успеть к ней подготовиться?

— Вспышкой обычно называют болезнь в коллективах.

Эпидемия — это когда большое количество людей в населенном пункте или стране, пандемия — когда весь мир уже болеет. На основании многолетних данных высчитывается эпидемиологический порог, и если он превышен, то объявляется эпидемия.

Грипп бывает каждую зиму. В России эта эпидемия носит сезонный характер. А так, конечно, этот вирус циркулирует круглый год, особенно в странах ближе к экватору.

Надзор за гриппом ведется по всему миру в онлайн режиме. Сейчас есть системы, которые позволяют изучить вирус гриппа и непосредственно, практически сразу выложить его генетическую структуру, и на этой основе дать прогнозы предстоящей эпидемии, и даже прогнозы, какими препаратами лечить пациентов.

Так как вирус гриппа постоянно мутирует, то ведется постоянное наблюдение за ним:

  • лаборатории изучают эволюционную изменчивость гриппа
  • национальные центры собирают статистику и передают ее Всемирной организации здравоохранения

Комиссия Всемирной организации здравоохранения дает рекомендации, которые согласовываются с национальными центрами. Россия после этого собирает свою комиссию, которая дает рекомендации. У нас собирается свой комитет по:

  • вакцинам
  • штаммам

который смотрит, насколько они совпадают с другими штаммами.

Происходит длительная работа по:

  • приготовлению вакцинных штаммов
  • приготовлению диагностических препаратов для их определения

Естественно, производители должны производить гриппозную вакцину именно только для этих штаммов. Уже где-то в начале-середине августа они уже готовые вакцины поставляют учреждениям здравоохранения. В этом году с середины августа население уже могло начать прививаться.

— Могут ли вирусы, в том числе гриппа, использоваться как бактериологическое оружие? Эпидемия может быть запущена искусственно?

— Дело в том, что вирусы, которые пытаются делать в лабораторных условиях, обычно во внешней среде неустойчивы. Поэтому пока такой серьезной угрозы нет.

Читайте также:

Вирусолог дает советы: как бороться с ОРВИ

Как перенести грипп без осложнений

Темы грипп нии гриппа вирус гриппа головная боль эпидемия гриппа игорь никоноров как лечить грипп лекарство от гриппа вакцина против гриппа здравоохранение россии респираторные вирусные инфекции
Новости Все >
ISBC Telecom обеспечит смс-информирование персонала на удаленной работе
Путин дал "зеленый свет" на покупку правительством акций Сбербанка
Фонды "Турпомощи" предложили распечатать из-за коронавируса
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 205 тысяч человек
Нурмагомедов предложил Фергюсону провести бой в Заире среди джунглей
За нарушение самоизоляции граждан Грузии отправили в карантин
Трамп собрал голоса делегатов быстрее, чем в 2016 году
Минпром наращивает производство медицинских масок
Мораторий на подачу заявления о банкротстве введут в России
РФС оштрафовал "Арсенал" за баннер про Терешкову
Последние материалы
Минпром наращивает производство медицинских масок
Мораторий на подачу заявления о банкротстве введут в России
Грипп - живуч, опасен, смертелен... Что делать?
РФС оштрафовал "Арсенал" за баннер про Терешкову
Коронавирус остановил призыв в армию на Украине
Конкурс "Евровидение" в этом году проводиться не будет
65-летний тренер "Фламенго" с коронавирусом рассказал о самочувствии
Клубам напомнили о необходимости платить зарплату футболистам
Top Secret: в панике "виновна" Россия
Алмаатинцам дали 72 часа, чтобы вернуться в город
Популярное
Новости Украины
Гордон рассказал, кому был выгоден расстрел людей на Майдане

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.

Гордон рассказал, кому был выгоден расстрел людей на Майдане
Названы лекарства, которые нельзя принимать при коронавирусе
Здоровье
Названы лекарства, которые нельзя принимать при коронавирусе
Мир. Новости мира
Очередная провокация Украины в Черном море с треском провалилась
Мир. Новости мира
В Хорватии начали распродавать дома по 11 рублей
Наталия Красовская Сколько вешать в граммах: рецепт цветной революции Наталия Красовская Любовь Степушова Есть ли у России шанс победить пандемию коронавируса Любовь Степушова Василий Амирджанов Евровидение 2020: вирус Little Big обнуляет депрессию Василий Амирджанов
Комментарии
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Путин сможет править Россией 36 лет
Путин сможет править Россией 36 лет
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Не любят свою страну: Терешкова "припечатала" тех, кто устроил травлю
Не любят свою страну: Терешкова "припечатала" тех, кто устроил травлю
Есть ли у России шанс победить пандемию коронавируса
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
Путин сможет править Россией 36 лет
Сколько вешать в граммах: рецепт цветной революции
Top Secret: в панике "виновна" Россия
Как коронавирус уже изменил жизнь россиян
Путин сможет править Россией 36 лет
Норвежский лыжник Нортуг не смог покинуть Россию
Путин сможет править Россией 36 лет
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Сколько вешать в граммах: рецепт цветной революции
Сколько вешать в граммах: рецепт цветной революции
Очередная провокация Украины в Черном море с треском провалилась
Путин сможет править Россией 36 лет
Сотни украинцев пешком идут домой из Венгрии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ