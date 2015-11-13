Грипп - живуч, опасен, смертелен... Что делать?

Создается впечатление, что грипп становится всесезонным и свирепеет с каждым годом. Как сказал Pravda.Ru старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров, вирус гриппа действительно постоянно мутирует. Грипп всегда был очень опасным заболеванием, самым опасным из респираторных вирусных инфекций. Он вызывает наибольшее количество осложнений.

Секреты "живучего" гриппа

— Игорь Юрьевич, расскажите о вашем институте. В каких направлениях вы работаете?

— История института довольно большая, ему более 45-ти лет. Его создал академик Смородинцев — автор первой отечественной живой вакцины против гриппа. Она применяется с середины 50-х.

Главная задача института — эпидемиологический надзор и изучение эволюционной изменчивости вирусов гриппа, то есть — почему он постоянно мутирует и как с ним бороться? Естественно, не только вирусами гриппа занимается институт. Он занимается всеми респираторными вирусными инфекциями, их профилактикой и лечением.

В настоящее время ведутся работы по исследованию, в том числе, вирусных гепатитов и других вирусных заболеваний. Институт занимается как фундаментальными исследованиями в области вирусологии, так и прикладными.

Проводится разработка, изучение, исследование новых препаратов, которые:

только разрабатываются

уже присутствуют

активно используются для лечения и профилактики

Проводится полный набор всевозможных исследований вакцин.

Особенности вируса гриппа

— Насколько грипп сложен и многогранен? В чем его особенности?

— Грипп входит в группу респираторных вирусных инфекций. Его выделяют отдельно, потому что из этих всех более чем 200 инфекций, грипп:

наиболее тяжело переносится человеком

вызывает наибольшее количество осложнений, в том числе летальных исходов.

Грипп отличается симптоматически:

острое начало

резкий подъем температуры

мышечные боли

отсутствие насморка

светобоязнь

головная боль

Бывают сочетания инфекций, когда присоединяются другие возбудители. Тогда могут появляться и другие симптомы, но вакцина разработана непосредственно против гриппа, потому что это реально тяжелое заболевание, которое вызывало и по-прежнему может вызвать большое количество смертей.

Именно поэтому это единственная инфекция из респираторных, к которой разработана вакцина. Работа продолжает вестись и против других инфекций, но широкое обоснованное распространение получила только вакцинация против гриппа.

- Грипп передается только воздушно-капельным путем?

- Сейчас уже доказано, что

он может передаваться и контактно-бытовым, то есть капельки, мокроты при чихании, кашле оседают на поверхности, а потом вместе с пылью попадают опять же в воздушный тракт человека и могут вызвать заражение.

Поэтому когда в семье или где-то появляются больные люди, рекомендуется:

чаще проводить влажную уборку

проветривание помещений

Грипп — тяжелое заболевание, которое может вызывать смерть

В офисах надо внимательно следить за кондиционерами. В медицинских учреждениях стоят ультрафиолетовые системы обеззараживания воздуха. Это все делается для профилактики. Также для физической защиты используются маски.

Использование защитных масок при гриппе

— Маску можно носить только короткое время?

— Маски бывают разные. Есть самые простые, в которых все ходят. Они служат не больше двух часов, их нужно менять по мере:

загрязнения

увлажнения

Есть маски в виде респираторов, которые можно использовать более длительное время. Некоторые маски можно повторно использовать после обработки.

Естественно, маску нужно носить здоровому человеку, потому что больной человек должен выздоравливать дома или в стационаре.

Стационар обычно врач рекомендует, когда видит, что в семье очень много людей, поэтому нужно ограничить их от контактов с больным. Иначе здоровые могут заразиться, и у больного будет более сложное течение болезни. Просто так никто не предложит вам лечь в больницу.

Естественно, нельзя ходить на работу, учебу, потому что даже выпив симптоматические лекарства, которые рекомендуются в рекламе, человек продолжает выделять вирус, заражает своих коллег.

— Некоторые работодатели не приветствуют, когда люди болеют.

— Грамотные работодатели, которые хотят получить прибыль, еще до зимней эпидемии гриппа проводят вакцинацию своих сотрудников. Так, например:

коммунальные службы

крупные сети магазинов

социальные организации

сотрудники которых часто контактируют с сторонними людьми, прививают их за свои средства. Это экономически обосновано.

Естественно, нельзя допускать до работы заболевших, потому что один заболевший может заразить до семи человек, обычно так это и происходит. Соответственно, можно получить в период эпидемии отсутствие работников на рабочем месте.

В России эпидемия гриппа носит сезонный характер

Кроме того, больной человек не может полноценно трудиться. Он может получить:

осложнения, особенно если у него есть хронические заболевания

может заболеть в более тяжелой форме, тогда он будет исключен из рабочего процесса на более длительный срок

возможны и летальные исходы

Эпидемия гриппа в России

— Можно ли спрогнозировать вспышку эпидемии и успеть к ней подготовиться?

— Вспышкой обычно называют болезнь в коллективах.

Эпидемия — это когда большое количество людей в населенном пункте или стране, пандемия — когда весь мир уже болеет. На основании многолетних данных высчитывается эпидемиологический порог, и если он превышен, то объявляется эпидемия.

Грипп бывает каждую зиму. В России эта эпидемия носит сезонный характер. А так, конечно, этот вирус циркулирует круглый год, особенно в странах ближе к экватору.

Надзор за гриппом ведется по всему миру в онлайн режиме. Сейчас есть системы, которые позволяют изучить вирус гриппа и непосредственно, практически сразу выложить его генетическую структуру, и на этой основе дать прогнозы предстоящей эпидемии, и даже прогнозы, какими препаратами лечить пациентов.

Так как вирус гриппа постоянно мутирует, то ведется постоянное наблюдение за ним:

лаборатории изучают эволюционную изменчивость гриппа

национальные центры собирают статистику и передают ее Всемирной организации здравоохранения

Комиссия Всемирной организации здравоохранения дает рекомендации, которые согласовываются с национальными центрами. Россия после этого собирает свою комиссию, которая дает рекомендации. У нас собирается свой комитет по:

вакцинам

штаммам

который смотрит, насколько они совпадают с другими штаммами.

Происходит длительная работа по:

приготовлению вакцинных штаммов

приготовлению диагностических препаратов для их определения

Естественно, производители должны производить гриппозную вакцину именно только для этих штаммов. Уже где-то в начале-середине августа они уже готовые вакцины поставляют учреждениям здравоохранения. В этом году с середины августа население уже могло начать прививаться.

— Могут ли вирусы, в том числе гриппа, использоваться как бактериологическое оружие? Эпидемия может быть запущена искусственно?

— Дело в том, что вирусы, которые пытаются делать в лабораторных условиях, обычно во внешней среде неустойчивы. Поэтому пока такой серьезной угрозы нет.

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