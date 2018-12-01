Разведка ДНР: на Донбасс переброшены инструкторы США и солдаты ВСУ

Батальон 25-й бригады ВСУ, обученный тактике ведения боя в условиях города, тремя эшелонами прибыл на станцию в 40 км от Донецка с боеприпасами и техникой. Одновременно с этим в город Краматорск прибыли шесть инструкторов Вооружённых сил США.

Об этом сегодня доложил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов. По словам Безсонова, главной задачей американских инструкторов является оказание помощи украинским командующим в принятии решений. Личный состав батальона 25-й бригады ВСУ, отметил Безсонов, перед прибытием под Донецк провёл учение по ведению боя в городских условиях.

Напомним, ранее представители народной милиции ДНР уже докладывали о том, что три бригады ВСУ были зафиксированы со стороны Мариуполя. По информации ДНР, украинские силы планируют крупномасштабное наступление уже в этом месяце.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что, по информации руководства Донецкой Народной Республики, Киев планирует устроить диверсию на химзаводе в Горловке. Также представители ДНР сообщали о карательных батальонах, подготовленных ВСУ для атаки на Донбасс.

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