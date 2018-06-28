"Я свободен!": Франция отпустила Сулеймана Керимова, сняв с него все обвинения

Французские правоохранительные органы сняли с члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Фото: Fotodom.ru

Неназванный источник утверждает, что претензий к Керимову больше нет и в скором времени ему вернут залог и паспорт.

Напомним, что сенатор был задержан в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года.

Судебные власти Франции согласились тогда оставить Керимова на свободе в обмен на залог в 5 млн евро, однако потребовали, чтобы он сдал властям свой паспорт и не покидал пределы департамента Приморские Альпы. Между тем прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда, потребовав ужесточить меру пресечения. В итоге Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс решил не помещать Керимова под стражу, однако увеличил сумму залога до 40 млн евро.

Бизнесмену также было запрещено самовольно покидать Лазурный берег. При этом с разрешения суда периодически Керимов приезжал в Россию.

Как ранее писала "Правда.Ру", по мнению журналиста Макисма Шевченко, арест Керимова стал"первым случаем ареста сенатора и первым случаем такого масштаба".

Шевченко назвал бизнесмена "одним из столпов российской экономики". "Его инвестиционный бизнес абсолютно прозрачен, чист, ясен и безупречен в той мере, в какой в России он вообще может быть безупречным. Керимов берет компании, в том числе связанные с государством, убыточные, и повышает их капитализацию в разы. Это эффективный бизнес. Он в мире считается "чистым" партнером. С ним и его компанией работали крупнейшие международные инвестиционные фонды — Goldman Sachs и т. д., на Уолл-Стрит его тоже принимают как нормального партнера, а там с каждым работать не будут", — рассказал Шевченко.

"После этого ареста, я думаю, так работать с ним они уже не станут. Потому что арест за неуплату налогов — обвинение такое: даже если оно развалится, даже если оно фальшивое, сам факт, что твой партнер сидел в кутузке, в простом полицейском участке, с выходцами из Северной Африки — это подрыв его деловой репутации, это сознательный акт по уничтожению его бизнеса, а стало быть, и одного из краеугольных камней российской экономики", — добавил журналист.

Он напомнил биографию Керимова: "Он начинал, по-моему, на военном предприятии в Каспийске и потом как его представитель в Москве создал банк. Правильно распорядиться деньгами, долгами и т. д. Его состояние не на приватизации построено, не на обмане населения, а на правильных инвестициях".

Шевченко назвал тогда арест Керимова ударом по российскому государству, напомнив, в частности, что тот является одним из крупнейших спонсоров российской олимпийской сборной. По некоторым оценкам, он потратил 32-34 млн долларов на поддержку российской олимпийской сборной в Пекине.

Журналист выразил сомнение, что такой осторожный человек, как Керимов, "очень внимательный во всем, что имеет отношение к его репутации, вдруг так неосторожно решил жульничать". "Ему было проще уплатить эти налоги, — уверил Шевченко. — Ни на одну секунду не могу поверить, что Керимов не подстраховался насчет налогов, зная, какие во Франции строгие законы". "Я думаю, что там (прим.ред. во Франции) была какая-то спецоперация с подставами. Скорее всего, его обманули", — резюмировал Шевченко.

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