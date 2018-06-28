Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Я свободен!": Франция отпустила Сулеймана Керимова, сняв с него все обвинения

Мир » Европа

Французские правоохранительные органы сняли с члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Франция отпустила Сулеймана Керимова, сняв с него все обвинения. 388808.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Неназванный источник утверждает, что претензий к Керимову больше нет и в скором времени ему вернут залог и паспорт.

Напомним, что сенатор был задержан в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года.

Судебные власти Франции согласились тогда оставить Керимова на свободе в обмен на залог в 5 млн евро, однако потребовали, чтобы он сдал властям свой паспорт и не покидал пределы департамента Приморские Альпы. Между тем прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда, потребовав ужесточить меру пресечения. В итоге Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс решил не помещать Керимова под стражу, однако увеличил сумму залога до 40 млн евро.

Бизнесмену также было запрещено самовольно покидать Лазурный берег. При этом с разрешения суда периодически Керимов приезжал в Россию.

Как ранее писала "Правда.Ру", по мнению журналиста Макисма Шевченко, арест Керимова стал"первым случаем ареста сенатора и первым случаем такого масштаба".

Шевченко назвал бизнесмена "одним из столпов российской экономики". "Его инвестиционный бизнес абсолютно прозрачен, чист, ясен и безупречен в той мере, в какой в России он вообще может быть безупречным. Керимов берет компании, в том числе связанные с государством, убыточные, и повышает их капитализацию в разы. Это эффективный бизнес. Он в мире считается "чистым" партнером. С ним и его компанией работали крупнейшие международные инвестиционные фонды — Goldman Sachs и т. д., на Уолл-Стрит его тоже принимают как нормального партнера, а там с каждым работать не будут", — рассказал Шевченко.

"После этого ареста, я думаю, так работать с ним они уже не станут. Потому что арест за неуплату налогов — обвинение такое: даже если оно развалится, даже если оно фальшивое, сам факт, что твой партнер сидел в кутузке, в простом полицейском участке, с выходцами из Северной Африки — это подрыв его деловой репутации, это сознательный акт по уничтожению его бизнеса, а стало быть, и одного из краеугольных камней российской экономики", — добавил журналист.

Он напомнил биографию Керимова: "Он начинал, по-моему, на военном предприятии в Каспийске и потом как его представитель в Москве создал банк. Правильно распорядиться деньгами, долгами и т. д. Его состояние не на приватизации построено, не на обмане населения, а на правильных инвестициях".

Шевченко назвал тогда арест Керимова ударом по российскому государству, напомнив, в частности, что тот является одним из крупнейших спонсоров российской олимпийской сборной. По некоторым оценкам, он потратил 32-34 млн долларов на поддержку российской олимпийской сборной в Пекине.

Журналист выразил сомнение, что такой осторожный человек, как Керимов, "очень внимательный во всем, что имеет отношение к его репутации, вдруг так неосторожно решил жульничать". "Ему было проще уплатить эти налоги, — уверил Шевченко. — Ни на одну секунду не могу поверить, что Керимов не подстраховался насчет налогов, зная, какие во Франции строгие законы". "Я думаю, что там (прим.ред. во Франции) была какая-то спецоперация с подставами. Скорее всего, его обманули", — резюмировал Шевченко.

 

Читайте также:

Ловушка для Керимова: арест сенатора подготовили из России

Прокуратура Ниццы решила вернуть Керимова в тюрьму

СМИ раскрыли причины задержания Керимова во Франции

Пусть плохой, но наш: Совфед пытается вернуть Керимова

Где в Европе находится очаг паразитов? Где в Европе находится очаг паразитов?

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы налоги Россия Франция Сулейман Керимов
Обсудить
Актуальная аналитика
Мнение эксперта
Рождение новой религии в блокчейне Ethereum
Точка зрения
Ельцин спас Россию одним договором
Европа
Почему Ротшильды финансируют войны?
Читательский топ
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Лидер КНР жестко осадил главу Пентагона
Новости Все >
Болельщики узнали: "В каждом баре во время ЧМ сидит офицер ФСБ"
Кадыров предложил жестокий способ борьбы с коррупцией
Путин встретится с Трампом после финала Чемпионата мира
Фрегат НАТО взорвала собственная ракета
В больнице Буйнакска лечили мертвых пациентов
На курорте "Роза Хутор" создана программа отдыха для студентов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Симферополь
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста

Крым, ставший четыре года назад частью России, постепенно адаптируется к изменениям в лучшую сторону.

Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Силовые структуры
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Новости Молдовы
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией

Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.

Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом

Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.

Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Мир
Полицейский во Франции создал партизанскую группу по борьбе с исламистами
Игорь Буккер Где в Европе находится очаг паразитов? Игорь Буккер Василий Амирджанов Москва учит беречь мундиали смолоду Василий Амирджанов Дарья Касьянова Времена меняются, чебуреки остаются  Дарья Касьянова
Комментарии
Болельщики узнали: "В каждом баре во время ЧМ сидит офицер ФСБ"
Фрегат НАТО взорвала собственная ракета
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
СМИ обсуждают: россиянки мечтают спать с туристами на ЧМ-2018
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Проверь себя: ученые рассчитали, кто умрет до пенсии
"Падишах приказал пахать!": туркменам запретили выезд из страны
Bloomberg рассказал про три управляющих миром семьи
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
СМИ обсуждают: россиянки мечтают спать с туристами на ЧМ-2018
Из-за чего пол-России хочет "свалить из страны"?
В США перехвачен сигнал к началу ядерной войны
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
СМИ обсуждают: россиянки мечтают спать с туристами на ЧМ-2018
В США перехвачен сигнал к началу ядерной войны
Не ходите, дети, в Африку гулять: почему туристам не место в Тунисе
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Константин Костин: снижение рейтингов Путина не выглядит драматичным
В США перехвачен сигнал к началу ядерной войны
Из-за чего пол-России хочет "свалить из страны"?
Европа
Почему Ротшильды финансируют войны?

Банковский сектор всегда был единственным источником денег для лидеров тех стран, которые участвовали в войнах. Они всегда могли занять денег у банкиров.

Почему Ротшильды финансируют войны?
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Евроколонии США недовольны новыми поборами
Мир
Евроколонии США недовольны новыми поборами
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Бывший СССР
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Россия не вернется - нам там делать нечего
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего
Как была организована прослушка Белого дома
США и Канада
Как была организована прослушка Белого дома
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Новости Молдовы
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Мир
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
США и Канада
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался