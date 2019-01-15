Европарламент заявил о возможности возникновения религиозных войн

Европарламент сделал заявление о возможном возникновении религиозных войн. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
На заседании Еврокомиссии в Страсбурге был зачитан доклад, подготовленный Европарламентом о том, что нарушение норм, касающихся обеспечения прав на свободу вероисповедания может стать причиной вооруженных конфликтов и религиозных войн, либо стать провокацией для их обострения. Подобные нарушения могут привести и к массовой гибели людей, а также геноциду целого народа.
При этом, Европарламент подчеркивает свою озабоченность ростом преследований лиц исповедующих ту или иную религию или неверующих людей. Помимо этого, использование религии для достижения определенных целей в политике и насильственное обращение в веру также являются одной из проблем, над которой серьезно работает Европарламент.
На заседании в Страсбурге выступили против нападений на представителей этнических и религиозных групп, а также любых других меньшинств, в том числе преследований женщин и девочек на основе их сексуальной ориентации. В своем докладе парламент призывает к немедленной ответственности за подобные нарушения.
Религиозным и другим группам не могут помочь и правозащитники, ведь им часто присылают угрозы и оскорбления. Помимо этого, Европарламент отмечает, что именно государство и общество создают определенные ограничения и антагонизмы, которые укореняются в некоторых странах как норма и существуют по сей день.
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