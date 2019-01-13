В Польше считают, что в планы России входит планомерный захват Европы

Наступил новый, 2019 год, и политики, социологи и экономисты строят всевозможные прогнозы насчет того, каким он будет. Своим видением ситуации с польским изданием Polska Times поделился и политолог из Польши Гжегож Балавайдер.

Так, эксперт признает, что геополитическая ситуация в мире шаткая и неустойчивая. По его словам, еще четверть века тому назад все было не так. В конце двадцатого века, объясняет свою позицию Гжегож Балавайдер, в мире было две сверхдержавы — Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. СССР, напоминает Балавайдер, распался, и некому было пошатнуть США с первого места самых влиятельных стран. Сегодня же, считает поляк, все громче и громче заявляет о себе Китайская народная республика — идет передел власти, резюмирует он.

В то же время Российская Федерация, убежден Гжегож Балавайдер, продолжает планомерно раскалывать современную Украину. Очевидно, утверждает Балавайдер, что в планы России также входит и захват Белоруссии. Затем, уверен эксперт, РФ пойдет дальше на запад, в страны Прибалтики — Литву, Латвию и Эстонию.

Примечательно, что Гжегож Балавайдер считает, будто дальше постсоветских республик интерес действующего президента Российской Федерации Владимира Путина не распространяется. Россию, убежден Балавайдер, интересует лишь ближнее зарубежье. РФ, убежден он, не хочет войны с Западом, а НАТО и ЕС также не хотят открытого вооруженного противостояния с Россией.

Нынешнее правительство Польши если же не хочет конфликта с Россией, то сильно его опасается. Так, Варшава не против разместить у себя как можно больше военных баз Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующему президенту соседней Белоруссии Александру Лукашенко инициатива польского правительства не нравится. Он объявил, что если Польша все-таки пойдет на этот шаг, то Белоруссия и Россия также "разместят что-нибудь в ответ".

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