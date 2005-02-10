"Нет на Украине своего правительства, лишь марионетки чужих спецслужб"

Директор института политических исследований Сергей Марков считает, что продление президентом Украины запрета на ряд российских соцсетей и интернет-сервисов на территории страны, а также последовавшие за этим санкции в отношении культурных и научных учреждений — это проявление

"глубоко не демократической сущности правительства, которое проводит политику государственного терроризма и которое подавляет свой собственный народ".

На Украине вообще нет своего правительства

На Украине, по мнению Маркова, вообще нет правительства в обычном смысле этого слова:

"Во-первых мы должны понять и усвоить, что это не решение Зеленского, а приказ Центрального разведывательного управления США, который всего лишь выполняет Зеленский — марионетка иностранных спецслужб".

Более того, политолог пришел к выводу, что в Незалежной

"нет никакого правительства в обычном смысле этого слова. Есть просто группа авантюристов и иностранных агентов, которые выполняют распоряжения по всем стратегическим вопросам иностранных спецслужб. Секретаршу себе Зеленский может выбирать. И даже он может выбрать некоторых министров, но не силовых, а только таких, как бы, не самых важных. Главное, что он должен делать - максимально дерусифицировать страну и превратить ее в анти-Россию. Сейчас он выполняет подзадачу: уменьшить все русскоязычные ресурсы и максимально подавлять русский язык самыми разными способами".

Но ведь Зеленского выбирал народ...

Вот с этим утверждением Марков категорически не согласен:

"президент Украины - в данном случае Зеленский - не избирается, он полуназначается американскими спецслужбами в том смысле, что в выборах имеют право участвовать только те, кто допущены спецслужбами США. Вот Донбасс же не участвовал? А он - де-юре - украинский регион..."

Справедливости ради отметим, что подобный сценарий для Украины некоторым аналитикам и политологам был очевиден еще лет 15 назад.

Вот, что публиковала тогда "Правда.Ру"

Какая Украина нужна Западу?

В предыдущей своей статье на украинскую тему я высказал предположение, что команда Ющенко намеревается привести Украину в Америку. В географическом смысле это, конечно, сомнительное предприятие, хотя с точки зрения политической, экономического устройства, культурных предпочтений Америка вполне может быть для новой украинской элиты образцом для подражания. Не нужно только забывать, что Америка — это не только Соединенные Штаты Америки и Канада, а в том числе и такие страны, как, например, Гондурас или Никарагуа.

После того, как был объявлен состав украинского правительства, фактом стало установление над нашим юго-западным соседом прямого внешнего управления из столицы Соединенных Штатов. Прежде всего, в политическом смысле, но и в экономической области проводится работа, о чем мы обязательно скажем в наших следующих материалах. Насколько длительным окажется этот режим дистанционного управления, будет зависеть, в том числе и от России, а для этого нужно не обманывать себя, а ясно представлять, с чем и кем мы имеем дело. "Оранжевую революцию" сопровождал информационный всплеск в западных СМИ, как в европейских, так и американских. Среди общего потока мнений в стиле "украинский народ выбрал свободу и демократию" можно было иногда разглядеть (и это не новость), в каком качестве Украина интересует Вашингтон. Статья старшего эксперта Фонда Карнеги за международный мир Анатоля Ливена в The International Herald Tribune от 21 декабря 2004 года интересна тем, что отражает не жесткую позицию неоконсерваторов, а выражает мнение умеренной части экспертного сообщества США. Как видно из статьи, автор не сомневается в том, что Вашингтон должен поддерживать Ющенко во время выборов и помогать ему интегрировать Украину в западные институты, но Анатоля Ливена беспокоит, что вместо того, чтобы действовать правильно, Запад, не исключено, выберет неправильную тактику. Во втором случае "…Запад получит не сильное и стабильное буферное государство, а страну с ослабленной структурой и раздираемым противоречиями народом — иными словами, буферное государство, играть роль буфера неспособное". Как видно из контекста, здесь нет особого сопереживания — только трезвый и дальний, а не сиюминутный, расчет. Налицо, таким образом, соперничество двух разных стилей глобального доминирования. В принципиальном смысле разница не очень большая: такая же, примерно, как между злым следователем и его добрым сотрудником, работающим в том же ведомстве и стремящимся достичь, в конечном счете, одной и той же цели.

Итак, Штаты добиваются того, чтобы Украина была превращена "…в буферное государство, направленное против России". В лучшем случае Украина будет сильным и стабильным буферным государством, в худшем — буфером "…с ослабленной структурой и раздираемым противоречиями народом". Здесь необходимо заметить, что за проведение такой политики на постсоветском пространстве ответственность несет не весь Запад, а его часть, т. е. Соединенные Штаты. Они же заинтересованы и в поддержании конфронтации между Россией и Западной Европой. Самой Европе эта конфронтация не нужна. Наоборот, ей хотелось бы иметь ровные и предсказуемые отношения с Россией, сотрудничество с которой к тому же является для Европы более важным, чем с Украиной.

Разобравшись с Вашингтоном, необходимо прояснить и собственную позицию. Было бы ошибкой противостоять политике США на Украине американскими же методами, т. е. путем дестабилизации и информационной войны. Задачей Москвы является обеспечение такого характера политического и экономического взаимодействия с пограничными России государствами, чтобы большая их часть являлась для нас, если не верными союзниками, то добрыми соседями, невосприимчивыми к антироссийскому подстрекательству. Понятно, что легче сказать, чем сделать, но работать в этом направлении необходимо. В сложившейся тяжелой ситуации главным должен стать врачебный принцип "не навреди".

Алексей Ковалев