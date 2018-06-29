Трамп захотел сделки с Путиным по Сирии

Американский лидер Дональд Трамп надеется заключить с российским коллегой сделку по Сирии. Это сделает возможным вывод войск США из региона, отметил CNN.

Фото: flickr.com/ The U.S. Army

У телеканала есть сведения, что президент Соединенных Штатов обсуждал эту идею 25 июня с королем Иордании Абдаллой II. На встрече собеседники акцентировали внимание на том, что происходит в Дамаске.

Также CNN отмечает, Дональду Трампу кажется, что он сможет договориться о сделке с российским лидером о закрытой зоне на юго-востоке страны. Это даст возможность американцам в кратчайшие сроки уйти, а сирийская армия будет контролировать землю около границы с Иорданией. Москва поддержит Дамаск в этом.

Однако, как сообщают источники телеканала, американской стороне нужны гарантии: оппозицию, которую поддерживает Вашингтон, не должны притеснять, а также ей должны предоставить возможность при желании покинуть регион.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что лидеры государств встретятся 16 июля в столице Финляндии. Пресс-служба Кремля пояснила, президенты обсудят отношения меж странами, а также коснутся международных тем.

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