Дональд Трамп обиделся на Евросоюз

Дональд Трамп пожаловался на Евросоюз. ЕС "нечестно относится" к Вашингтону в том, что касается торговли. Заявление президента США приводит газета Daily Mail.

Глава Белого дома отметил, что не только европейские страны демонстрируют такое отношение к Америке, однако не уточнил, какие государства имеет в виду.

- У меня много проблем с Европейским союзом, это может вылиться в нечто большее с этой точки зрения, с точки зрения торговли. Европейский союз очень нечестно относится к Соединённым Штатам в том, что касается торговли, - сказал он в интервью.

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Американским товарам "очень сложно" проникнуть на рынок Евросоюза. США тем временем не ставят ограничений для Брюсселя, заметил президент. По его словам, ЕС отправляет в Америку свой товар "без налогов или с очень маленькими налогами".