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Израиль раскрыл реакцию России на сбитый Су-22

Мир

Правительство Российской Федерации выразило протест израильским властям. Недовольство российского правительства связано с тем, что военные Израиля сбили истребитель Су-22, принадлежащий проправительственным сирийским войскам. О реакции Москвы на произошедшее стало известно из израильских средств массовой информации.

Израиль раскрыл реакцию России на сбитый Су-22. 390050.jpeg
Фото: twitter.com/ @smmsyria

Сирийский военный самолет был сбит 24 июля в районе Голанских высот. В Израиле объявили, что борт нарушил их государственные границы, на несколько километров углубившись на их государственную территорию. В ответ на протест РФ, израильские власти якобы предоставили доказательства того, что Су-22 нарушил их воздушное пространство.

Известно, что прежде чем атаковать истребитель, израильские военные совершили несколько попыток связаться с экипажем. Убедившись, что самолет принадлежит Сирии, а не России, израильская сторона выпустила по нему две ракеты. Один пилот погиб, судьба второго до сих пор остается неизвестной.

Официально Российская Федерация пока не делала никаких заявлений насчет сбитого израильскими военными истребителя. Сирийское правительство же поступок израильских военных окрестило "агрессивной вылазкой" и заявило, что он подтверждает то, что Израиль пособничает террористам.

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Сирия сбила израильский истребитель?
Темы Сирия Россия Израиль истребитель Су-22
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