Названа причина, почему пилот сбитого Израилем Су-22 отказался покинуть самолет

Представители сирийской армии подтвердили, что сбитый 24 июля в районе границы с Израилем самолет ВВС Сирии - истребитель-бомбардировщик Су-22. Собеседник "Интерфакса" добавил, что пилот отказался катапультироваться, чтобы не попасть в плен.
Информатор добавил, что пилот погиб. "Как правило в таких ситуациях, если летчик находится в сознании, он не катапультируется, чтобы не попасть в плен. Так и было в этот раз", - отметил источник в командовании сирийской армии.
24 июля сообщалось, что израильские военные задействовали систему ПВО "Пэтриот" против сирийского истребителя модели "Сухой", который несанкционированно вторгся в воздушное пространство Израиля и углубился в него на два километра. По самолету выпустили две ракеты, он был сбит и упал на территории Сирии в южной части сирийских Голанских высот.
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