СМИ рассказали, почему США на самом деле остаются в Сирии

Западные СМИ раскритиковали заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о необходимости присутствия американских войск в Сирии. Это не совпадает с той задачей, которую изначально ставил Вашингтон, отправляя армию в Сирию, сообщает National Interest.

"По причинам, совершенно отличным от первоначально заявленной цели, — оказание содействия в разгроме "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), администрация Трампа на неопределенный срок продлевает участие войск США в чьей-то гражданской войне. Новые причины не выдерживают никакой критики применительно к задаче защиты каких-либо оказавшихся под угрозой американских интересов. Администрация фактически приняла решение втянуть Соединенные Штаты в еще одну войну за рубежом", — делает вывод издание.

"Халифата ИГ" (запрещена в РФ) больше нет, задача противодействия террористической группировке, которая все еще представляет угрозу, не входит в заявленные для американского военного присутствия в Сирии цели. И правового обоснования находится в Сирии у США больше нет.

"Политический курс США, обозначенный Тиллерсоном, включающий не только непосредственное военное присутствие США в Сирии, но и создание вооруженного формирования своего клиента является приготовлением для продолжения войны", — подводит итог издание.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что вице-премьер Майкл Пенс назвал причину, по которой американские военные остаются в Сирии. Оказывается, это нужно не только ради разгрома террористов, но и для сдерживания "враждебного" Ирана.

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