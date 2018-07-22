США создадут военные базы для контроля Антарктиды

На территории Аргентины будут находиться американские военные базы. Это начинание поддержал президент страны Маурисио Макри, сообщает Aristegui Noticias, ссылаясь на собственные источники.

Они рассказали порталу, что известно о создании 3 баз: в провинции Неукен (она примечательна тем, что на ее территории находится месторождение сланцевого газа Vaca Muerta), а также Мисьонес и Огненная Земля (с этих земель есть возможность контролировать Антарктиду).

Оплатит проект Южное командование Соединенных Штатов. Сообщается также, что один из инициаторов начинания — аргентинский министр безопасности Патрисия Буллрич.

Она же, подчеркивает Aristegui Noticias, согласовала визит инструкторов из США. Они работают с местной полицией, готовя к грядущему ноябрьскому саммиту "Большой двадцатки". Стоит отметить, что такое вмешательство против законов Аргентины, ведь для реализации совместной деятельности необходимо было одобрение конгресса, он его не давал.

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