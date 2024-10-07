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В сугубо закрытом режиме: какие вопросы может поднять Путин на саммите G20 в Бразилии

2:25
Мир

На предстоящем саммите G20 в Бразилии в закрытом режиме может быть обсуждён украинский вопрос, если в съезде примет участие президент РФ Владимир Путин, рассказал изданию Электорат.Инфо профессор МГИМО, доктор исторических наук Евгений Кожокин.

В сугубо закрытом режиме: какие вопросы может поднять Путин на саммите G20 в Бразилии
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль прорабатывает вопрос возможного участия Владимира Путина во встрече "Большой двадцатки", которая пройдёт 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

"В сугубо закрытом режиме могут подняться вопросы об Украине. И тут главное — не какие вопросы он поднимет, а будет ли он с кем-то встречаться и разговаривать из западных лидеров, которые будут присутствовать на этой встрече. В этом будет главная политическая интрига. Или будет встречаться только с лидерами дружественных и нейтральных государств", — отметил Кожокин.

При этом выданный Международным уголовным судом ордер на арест президента России не станет преградой для визита Путина на саммит, несмотря на то, что Бразилия признаёт юрисдикцию МУС, считает эксперт. Он напомнил о недавнем визите главы РФ в Монголию, которая также является участником Римского статута.

"Монгольские власти нашли вежливую, но совершенно категорическую формулу, что они не собираются следовать решению этого суда. Если будет категорически занята позиция без всяких двусмысленностей руководством Бразилии, то глава РФ может посетить этот саммит. В любом случае этот вопрос требует очень серьёзных расчётов", — подчеркнул Кожокин.

Участие России в саммите G20 станет определённой демонстрацией уверенности в стабильном положении страны на международной арене, уверен профессор. По его словам, роль "Большой двадцатки" в мире будет неуклонно возрастать, в отличие от роди G7.

Эксперт указал на то, что до сих пор лидеры западных государств не предложили России ничего "позитивного". Напротив, США и главы Франции и Германии собираются обсуждать на своём саммите возможность дать Киеву разрешение на удары вглубь РФ, напомнил он.

"Если на повестке дня у них стоит такой вопрос, то о чём с ними разговаривать?", — подытожил собеседник.

Уточнения

Больша́я двадца́тка (также G20, G-20, Группа двадцати; официально — англ. The Group of Twenty, major advanced and emerging economies) — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой.

Са́ммит (от англ. summit — вершина, верх) — встреча и переговоры на высшем уровне.

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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