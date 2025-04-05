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Еда из ничего: как советские бабушки делали шедевры без дефицита

2:27
Еда

Сегодня кулинарные рецепты — это список из двадцати ингредиентов, половина из которых есть только в азиатском маркетплейсе.

масло
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
масло

А в СССР всё было куда проще — и вкуснее. Советские бабушки умели готовить из ничего. Пустой холодильник, пара круп, морковка, банка тушёнки — и на столе уже обед из трёх блюд.

Хлеб и вода — суп готов

Если не было мяса — был суп на обжаренном луке и морковке. Иногда туда шла даже зажарка с томатной пастой и остатки макарон.

Картошка — обязательна. А если была банка рыбных консервов (сайра или сардины) — это уже считалось почти праздничным. Главное — чтоб был горячий, с дымком. А мясо? Не каждый день праздник!

Картошка — царица советского стола

Жареная, варёная, в мундирах, в салате, в пирожках, в супе. Бабушки умели из ведра картошки накормить семью на неделю.

  • Пюре с поджаркой из лука — шедевр.
  • Жареная с кусочками сала — аромат на весь подъезд.
  • Картошка с квашеной капустой — витаминная бомба зимы.

Хлеб с чем угодно = завтрак, обед и ужин

Когда выбора не было, главное — хлеб был.

С чем ели:

  • Хлеб с солью
  • Хлеб с сахаром и маслом (если повезло)
  • Хлеб с тёртым чесноком и растительным маслом — легендарная "намазка"
  • Черствый хлеб в молоке — советский завтрак.

Консервы — еда выходного дня

Тушёнка, шпроты, килька в томате. Это было богатство, которое берегли "на потом".

  • Тушёнка с гречкой — еда походная, да сытная
  • Шпроты под майонезом — почти деликатес
  • Килька + хлеб + зелёный лук = идеальный перекус.

Десерты "из ничего"

Даже когда не было магазинных тортов, бабушки находили выход:

  • Торт "Муравейник" — печенье + сгущёнка + немного масла
  • Манник на кефире — дёшево и вкусно
  • Варенье из кабачков под ананас — хит многих кухонь
  • Компот из всего, что лежало в подвале.

Сахар, если был, прятался. Но на компот — доставали всегда.

Советская бабушка могла накормить армию, имея лишь картошку, банку тушёнки и фантазию. И пусть продукты были простыми, зато вкус, тепло и любовь в каждой ложке.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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