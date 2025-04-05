Заправка в последний момент может стоить вам дорого: вот что скрывается под баком

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители заправляются только тогда, когда на приборной панели загорается лампочка низкого уровня топлива. Некоторые делают это по привычке, а кто-то даже воспринимает поездку на остатках бензина как игру — мол, "дотяну или нет". Но такая практика может серьёзно навредить автомобилю.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Когда топлива остаётся совсем немного, бензонасос начинает перегреваться, поскольку охлаждается он именно бензином. Кроме того, в пустом баке он может начать "захватывать" воздух, а это приводит к завоздушиванию системы и повышенному риску поломки не только самого насоса, но и форсунок. Особенно чувствительны к этому дизельные моторы.

Также стоит помнить, что при почти пустом баке внутри может образоваться конденсат. Влага скапливается на стенках, а затем оседает внизу бака, где работает бензонасос. Это повышает риск замерзания воды в холодное время года, что может вызвать сбои в подаче топлива или даже повредить двигатель.

Ранее водители боролись с этой проблемой, добавляя в бак спирт. Сейчас для этого существуют специальные присадки, которые можно купить в любом автомагазине. Но самый простой и эффективный способ сохранить здоровье топливной системы — просто не доводить ситуацию до минимума. Лучше заправляться заранее, не дожидаясь, пока загорится лампочка.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

