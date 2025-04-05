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Эти способы разделить яйцо — как магия без волшебной палочки

2:04
Еда

Когда нужно приготовить безе, суфле или нежный крем, всё начинается с простого — разделить яйцо на белок и желток. Но даже эта, казалось бы, элементарная задача может обернуться кулинарной катастрофой. Один неловкий жест — и целый торт под угрозой.

куриные и перепелиные яйца
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
куриные и перепелиные яйца

Классика жанра: скорлупа против белка

Свежие яйца обязательно моют и обсушивают. На стол ставят две ёмкости — побольше для белков и поменьше для желтков. Аккуратно разбивают яйцо ножом посередине, делят на две половинки и переливают желток из одной в другую, давая белку стечь.

Важно: делать всё медленно. Острый край скорлупы легко повреждает желток. Если он лопнул — сразу в отдельную посуду, чтобы не испортить всё блюдо. Этот метод идеален для пары яиц, но при большом объёме может утомить.

Метод "вакуума": бутылка в помощь

Когда времени мало, а яиц много — на сцену выходит пластиковая бутылка. Её слегка сжимают, подносят к желтку и отпускают. Воздух втягивает желток внутрь — чисто, быстро и без лишних движений. Осталось аккуратно выдавить его во вторую миску.

Такой способ идеально подходит для больших партий — особенно если нужно быстро отделить десяток-другой желтков без потерь.

Секретный гаджет: силиконовый сепаратор

Если хочется минимального контакта с сырым яйцом и максимальной чистоты — стоит обзавестись сепаратором. Это небольшая чашечка с отверстиями: белок стекает, желток остаётся. Всё просто, понятно и подходит даже тем, кто боится испортить рецепт.

Такие устройства есть в магазинах кухонной утвари и особенно полезны, если вы часто печёте.

Что выбрать

Выбор зависит от количества яиц, наличия подручных средств и уровня уверенности. Но каждый из этих способов избавит от случайного смешивания белка и желтка — и даст вам основу для идеального десерта.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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