Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Режиссёр раскрыла причины провала Капитана Марвел 2: это не та история, что я предлагала
Поливаете так? Скорее всего, это убивает вашу мирную лилию
Туристам на заметку: табу, о которых вы могли не знать
Внутреннее кровотечение, ИВЛ и инфекция: врач раскрыл правду о последних минутах Паши Техника
Эти способы разделить яйцо — как магия без волшебной палочки
Минус объёмы в самой упрямой зоне: 5 минут в день — и бёдра начнут меняться
Ультрасладкие, яркие и компактные: 10 сортов черри, которые стоит попробовать
Сырники, которые тают во рту — секрет в одном действии с творогом
Кислые яблоки? Возможно, вы забыли об одной весенней процедуре

Айза-Лилуна Ай раскрыла детали расставания с Гуфом и призвала женщин к финансовой независимости

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бизнесвумен и блогер Айза-Лилуна Ай, проживающая на Бали, в откровенном посте рассказала о важности финансовой самостоятельности для женщин, проиллюстрировав свои слова личной историей.

Айза-Лилуна Ай
Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Айза-Лилуна Ай

После пяти лет брака с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) пара рассталась в 2013 году, а официальный развод оформили в 2014-м. По словам Айзы, она осталась с трёхлетним сыном Сэмом на руках и без материальной поддержки.

"Не было ни золотых гор, ни спасителя-принца. Была только я — съёмки за 15 тысяч рублей у новогодней ёлки, подработки за 5 тысяч. Стою в вечернем платье на фоне искусственной хвои и чувствую, как рушатся мои мечты и самооценка", — поделилась она в соцсети, опубликовав архивные фото с бывшим супругом.

Айза-Лилуна призналась, что страх остаться без средств удерживал её в токсичных отношениях: "Если бы я знала тогда, что женщине нужны свои деньги, всё закончилось бы иначе. Без унижений, страха и ада. Деньги дают выбор, а их отсутствие заставляет цепляться за мёртвые отношения".

Сейчас блогер, построившая успешный бизнес в сфере недвижимости, состоит в отношениях со Степаном Кузьменко. Роман пара анонсировала в сентябре 2024 года. Айза также прокомментировала разницу в возрасте с партнёром (10 лет), подчеркнув, что взаимное уважение и общие цели важнее стереотипов.

Ранее режиссёр "Капитана Марвела 2" высказалась о провале картины.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена рэпера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.

Гуф (настоящее имя — Алексе́й Серге́евич Долма́тов; род. 23 сентября 1979, Москва) — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Недвижимость
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться Аудио 
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Красота и стиль
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении
Экономика и бизнес
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Последние материалы
Режиссёр раскрыла причины провала Капитана Марвел 2: это не та история, что я предлагала
Поливаете так? Скорее всего, это убивает вашу мирную лилию
Туристам на заметку: табу, о которых вы могли не знать
Внутреннее кровотечение, ИВЛ и инфекция: врач раскрыл правду о последних минутах Паши Техника
Эти способы разделить яйцо — как магия без волшебной палочки
Минус объёмы в самой упрямой зоне: 5 минут в день — и бёдра начнут меняться
Ультрасладкие, яркие и компактные: 10 сортов черри, которые стоит попробовать
Сырники, которые тают во рту — секрет в одном действии с творогом
Кислые яблоки? Возможно, вы забыли об одной весенней процедуре
Неожиданные страсти Михаила Муромова: история о любви с преподавательницей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.