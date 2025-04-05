Айза-Лилуна Ай раскрыла детали расставания с Гуфом и призвала женщин к финансовой независимости

Бизнесвумен и блогер Айза-Лилуна Ай, проживающая на Бали, в откровенном посте рассказала о важности финансовой самостоятельности для женщин, проиллюстрировав свои слова личной историей.

Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Айза-Лилуна Ай

После пяти лет брака с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) пара рассталась в 2013 году, а официальный развод оформили в 2014-м. По словам Айзы, она осталась с трёхлетним сыном Сэмом на руках и без материальной поддержки.

"Не было ни золотых гор, ни спасителя-принца. Была только я — съёмки за 15 тысяч рублей у новогодней ёлки, подработки за 5 тысяч. Стою в вечернем платье на фоне искусственной хвои и чувствую, как рушатся мои мечты и самооценка", — поделилась она в соцсети, опубликовав архивные фото с бывшим супругом.

Айза-Лилуна призналась, что страх остаться без средств удерживал её в токсичных отношениях: "Если бы я знала тогда, что женщине нужны свои деньги, всё закончилось бы иначе. Без унижений, страха и ада. Деньги дают выбор, а их отсутствие заставляет цепляться за мёртвые отношения".

Сейчас блогер, построившая успешный бизнес в сфере недвижимости, состоит в отношениях со Степаном Кузьменко. Роман пара анонсировала в сентябре 2024 года. Айза также прокомментировала разницу в возрасте с партнёром (10 лет), подчеркнув, что взаимное уважение и общие цели важнее стереотипов.

Ранее режиссёр "Капитана Марвела 2" высказалась о провале картины.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена рэпера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.



Гуф (настоящее имя — Алексе́й Серге́евич Долма́тов; род. 23 сентября 1979, Москва) — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.



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