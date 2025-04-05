Живописный маршрут с кровавой статистикой: что скрывает дорога в Йеллоустоун

4:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

На первый взгляд дорога по шоссе 89 выглядит как мечта. Лошади и коровы мирно пасутся на фоне гор Абсарока, сверкает река Йеллоустоун, свежий воздух и простор — всё дышит свободой. Это один из самых красивых маршрутов в США, который ведёт прямо в Йеллоустонский национальный парк. Но именно здесь, на этом двухполосном участке между Ливингстоном и въездом в Гардинер, идиллия оборачивается кровавой реальностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Kliczek, http://memoriesstay.com (CC-BY-SA-3.0)If you use my image on your website, please send me an email with webpage adress.Contact me at: adam.kliczekgmail.complen+/−plen+/−, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аризона, мост Глен-Каньон, шоссе 89

Когда дорога становится опасной

Местные водители и туристы снова и снова сталкиваются с дикими животными, которые пересекают шоссе. По данным коалиции Yellowstone Safe Passages, за последние 10 лет такие столкновения обошлись людям в 32 миллиона долларов. Это организация, в которую входят представители федеральных и местных властей, экологи, фермеры и жители региона.

Что пугает больше всего — около половины всех аварий на этом участке происходит именно из-за дикой природы. Это в десять раз выше, чем в среднем по стране. И речь не только о статистике: ежегодно фиксируется минимум 160 наездов, и, как говорят эксперты, это далеко не полная картина.

"Мы хотим, чтобы вы благополучно добрались до Йеллоустоуна; мы хотим, чтобы вы благополучно вернули своих детей из школы домой", — говорит специалист по охране природы из Greater Yellowstone Coalition Блейкли Эдкинс.

Почему это происходит именно здесь

С 2012 по 2023 год на обочинах шоссе было найдено почти 1700 тел животных — в основном это олени и лоси. Один только наезд на оленя обходится в среднем в 14 тысяч долларов. С лосихой — уже 45 тысяч. Если речь идёт о самце лося, сумма может вырасти до 83 тысяч. Удар такой силы опасен и для людей, не говоря уже о самих животных.

По словам Дэниела Андерсона, местного жителя и сооснователя Yellowstone Safe Passages, всё дело в географии. Долина буквально "зажимает" животных между двумя горными хребтами, и единственный путь к воде и пастбищам — через трассу. Он знает эту дорогу с детства: его семья живёт на ранчо в бассейне Том Майнер, по соседству с национальным парком.

"У этого бобра не было ни единого шанса", — говорит Эдкинс, вспоминая очередной патруль вдоль трассы.

Они с коллегами регулярно выезжают по вечерам — именно тогда животные особенно активны. В списке жертв — не только лоси и олени, но и медведи гризли, рыси, бизоны, койоты, совы, орлы, скунсы и бобры. Практически вся фауна региона.

Чем больше людей приезжает в Йеллоустоун, тем хуже становится ситуация. Только за 2023 год почти 400 тысяч автомобилей пересекли въезд в парк через Гардинер. А до него — шоссе 89.

Сейчас есть надежда на перемены. Осенью 2024 года Yellowstone Safe Passages получила государственное финансирование на технико-экономическое обоснование строительства переходов для животных в районе горы Доум-Маунтин. Это место — настоящий очаг аварий. Здесь дорога резко сужается, проходя через каньон Янки Джим, а поблизости — орошаемые земли и огромная охраняемая территория с копытными, включая снежного барана.

В проект входят два перехода: либо мосты, либо тоннели для животных, а также ограждение вдоль трассы, которое будет направлять их к безопасным маршрутам. Стоимость работ оценивается в 38 миллионов долларов. По словам Андерсона, в других штатах до 80% расходов покрывается федеральными программами, остальное — за счёт благотворителей и НКО.

Пока же на трассе водителей встречают предупреждающие знаки и… стада лосей в десяти футах от проезжей части. Таблички не оставляют иллюзий: "БИЗОНЫ НА ДОРОГЕ В СЛЕДУЮЩИХ 5 МИЛЯХ".

"Люди приезжают сюда, чтобы увидеть дикую природу. А не для того, чтобы нанести ей вред", — говорит Андерсон.

Уточнения

Йе́ллоустонский национа́льный парк Йе́ллоустон (англ. Yellowstone National Park) — международный биосферный заповедник, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, первый в мире национальный парк (основан 1 марта 1872 года).

