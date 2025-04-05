Кислые яблоки? Возможно, вы забыли об одной весенней процедуре

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1:56
Садоводство

Сорт — далеко не единственный фактор, определяющий вкус и размер яблок. Даже самая перспективная яблоня может выдать скудный урожай, если за ней ухаживают неправильно. А вот простые, но малозаметные хитрости делают плоды крупными, сладкими и сочными.

Яблоня декоративная
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яблоня декоративная

Крона, которая работает на урожай

Правильное формирование кроны — не просто дело красоты.
В первые три года жизни яблони важно удалять вертикальные побеги и оставлять горизонтальные. Тогда дерево перестаёт тратить силы на рост вверх и начинает направлять ресурсы на развитие плодов.

  • Лучшее время для обрезки — ранняя весна, пока не началось сокодвижение.

  • Срезы обязательно обрабатывайте садовым варом, чтобы избежать заражения.

Полив, который яблоня оценит

Яблони не любят частых поверхностных поливов. Их корни уходят глубоко, и, чтобы влага достигала цели, нужен другой подход:

  • Раз в 2 недели заливайте 30-40 л воды в канавку глубиной 20 см, выкопанную в метре от ствола.

  • Мульчируйте приствольный круг травой или корой, чтобы влага не испарялась слишком быстро.

Натуральные подкормки для сладкого урожая

Забудьте про магазинные удобрения — у вас всё есть под рукой.

  • Банановая кожура
    Залейте шкурки от 5-6 бананов литром воды, настаивайте 2 дня, разведите в 10 л воды и полейте дерево. Калий из кожуры усиливает цветение и повышает сахаристость плодов.

  • Дрожжи
    Разведите 100 г свежих дрожжей в ведре воды, дайте настояться сутки и используйте во время формирования завязей. Это ускорит рост и увеличит размер яблок.

Секрет успеха — не в дорогих препаратах, а в системном подходе и внимании к деталям.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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