Кислые яблоки? Возможно, вы забыли об одной весенней процедуре

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сорт — далеко не единственный фактор, определяющий вкус и размер яблок. Даже самая перспективная яблоня может выдать скудный урожай, если за ней ухаживают неправильно. А вот простые, но малозаметные хитрости делают плоды крупными, сладкими и сочными.

Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблоня декоративная

Крона, которая работает на урожай

Правильное формирование кроны — не просто дело красоты.

В первые три года жизни яблони важно удалять вертикальные побеги и оставлять горизонтальные. Тогда дерево перестаёт тратить силы на рост вверх и начинает направлять ресурсы на развитие плодов.

Лучшее время для обрезки — ранняя весна, пока не началось сокодвижение.

Срезы обязательно обрабатывайте садовым варом, чтобы избежать заражения.

Полив, который яблоня оценит

Яблони не любят частых поверхностных поливов. Их корни уходят глубоко, и, чтобы влага достигала цели, нужен другой подход:

Раз в 2 недели заливайте 30-40 л воды в канавку глубиной 20 см, выкопанную в метре от ствола.

Мульчируйте приствольный круг травой или корой, чтобы влага не испарялась слишком быстро.

Натуральные подкормки для сладкого урожая

Забудьте про магазинные удобрения — у вас всё есть под рукой.

Банановая кожура

Залейте шкурки от 5-6 бананов литром воды, настаивайте 2 дня, разведите в 10 л воды и полейте дерево. Калий из кожуры усиливает цветение и повышает сахаристость плодов.

Дрожжи

Разведите 100 г свежих дрожжей в ведре воды, дайте настояться сутки и используйте во время формирования завязей. Это ускорит рост и увеличит размер яблок.

Секрет успеха — не в дорогих препаратах, а в системном подходе и внимании к деталям.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

