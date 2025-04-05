Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы еще не пробовали? Несколько капель йода, и ваши помидоры станут гигантами
Держала на расстоянии: бывший ухажёр Ольги Бузовой Роман Гриценко раскрыл, как изменилось его отношение к телеведущей спустя годы
Звучит умно, а по факту — провал: 5 фраз, от которых тренеры закатывают глаза
Три способа стать экологичнее и избавиться от бумажных полотенец, не жертвуя удобством
Еда из ничего: как советские бабушки делали шедевры без дефицита
Заправка в последний момент может стоить вам дорого: вот что скрывается под баком
Живописный маршрут с кровавой статистикой: что скрывает дорога в Йеллоустоун
Дома за 1 евро вместо 20 000: почему мэр этого итальянского городка отдаёт недвижимость за копейки
Деменция и длительность сна: скрытая угроза, о которой вы не знали

Шашлык, который даже не нужно жевать: всё дело в одной хитрости

1:13
Еда

Шашлык из свинины, замаринованный в минеральной воде, — это простой способ получить нежное и сочное мясо с хрустящей корочкой. Пузырьки газа в минералке способствуют размягчению волокон, обеспечивая идеальную текстуру без лишних добавок.

Шашлык на природе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шашлык на природе

Ингредиенты

  • Свинина (предпочтительно шея) — 1 кг

  • Лук репчатый — 3-4 шт.

  • Минеральная вода (с газом) — 1 л

  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

  • Специи для шашлыка — по желанию

Приготовление

  1. Подготовка мяса: нарежьте свинину на куски размером 3-4 см.

  2. Маринад: лук очистите и нарежьте кольцами. В глубокой ёмкости смешайте мясо с луком, посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу. Залейте всё минеральной водой так, чтобы она полностью покрывала мясо. Накройте крышкой и оставьте в холодильнике на 2-3 часа.

  3. Приготовление: разожгите угли в мангале. Нанизайте куски мяса на шампуры, чередуя с кольцами лука. Жарьте над раскалёнными углями, периодически переворачивая, до образования румяной корочки и полной готовности мяса.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Красота и стиль
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Авто
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня Аудио 
Секреты красоты, которые мы забыли, а зря — бабушки пользовались ими ежедневно
Красота и стиль
Секреты красоты, которые мы забыли, а зря — бабушки пользовались ими ежедневно
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Последние материалы
Держала на расстоянии: бывший ухажёр Ольги Бузовой Роман Гриценко раскрыл, как изменилось его отношение к телеведущей спустя годы
Звучит умно, а по факту — провал: 5 фраз, от которых тренеры закатывают глаза
Шашлык, который даже не нужно жевать: всё дело в одной хитрости
Три способа стать экологичнее и избавиться от бумажных полотенец, не жертвуя удобством
Еда из ничего: как советские бабушки делали шедевры без дефицита
Заправка в последний момент может стоить вам дорого: вот что скрывается под баком
Живописный маршрут с кровавой статистикой: что скрывает дорога в Йеллоустоун
Дома за 1 евро вместо 20 000: почему мэр этого итальянского городка отдаёт недвижимость за копейки
Деменция и длительность сна: скрытая угроза, о которой вы не знали
Вода ведёт себя странно — вот что она скрывает от науки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.