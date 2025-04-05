Шашлык, который даже не нужно жевать: всё дело в одной хитрости

Шашлык из свинины, замаринованный в минеральной воде, — это простой способ получить нежное и сочное мясо с хрустящей корочкой. Пузырьки газа в минералке способствуют размягчению волокон, обеспечивая идеальную текстуру без лишних добавок.
Свинина (предпочтительно шея) — 1 кг
Лук репчатый — 3-4 шт.
Минеральная вода (с газом) — 1 л
Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
Специи для шашлыка — по желанию
Подготовка мяса: нарежьте свинину на куски размером 3-4 см.
Маринад: лук очистите и нарежьте кольцами. В глубокой ёмкости смешайте мясо с луком, посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу. Залейте всё минеральной водой так, чтобы она полностью покрывала мясо. Накройте крышкой и оставьте в холодильнике на 2-3 часа.
Приготовление: разожгите угли в мангале. Нанизайте куски мяса на шампуры, чередуя с кольцами лука. Жарьте над раскалёнными углями, периодически переворачивая, до образования румяной корочки и полной готовности мяса.
Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале.
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