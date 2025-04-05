Шашлык, который даже не нужно жевать: всё дело в одной хитрости

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Шашлык из свинины, замаринованный в минеральной воде, — это простой способ получить нежное и сочное мясо с хрустящей корочкой. Пузырьки газа в минералке способствуют размягчению волокон, обеспечивая идеальную текстуру без лишних добавок.​

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шашлык на природе

Ингредиенты

Свинина (предпочтительно шея) — 1 кг​

Лук репчатый — 3-4 шт.​

Минеральная вода (с газом) — 1 л​

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу​

Специи для шашлыка — по желанию​

Приготовление

Подготовка мяса: нарежьте свинину на куски размером 3-4 см.​ Маринад: лук очистите и нарежьте кольцами. В глубокой ёмкости смешайте мясо с луком, посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу. Залейте всё минеральной водой так, чтобы она полностью покрывала мясо. Накройте крышкой и оставьте в холодильнике на 2-3 часа.​ Приготовление: разожгите угли в мангале. Нанизайте куски мяса на шампуры, чередуя с кольцами лука. Жарьте над раскалёнными углями, периодически переворачивая, до образования румяной корочки и полной готовности мяса.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале.

